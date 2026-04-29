Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horas extra Policía LocalTranvibús PradoPlan viviendaAvisos Aemet AndalucíaFeria Gamba HuelvaSubida alquilerTerrazas AlamedaRestaurante Carlos HerreraFecha Feria Abril 2027Ley alquiler
instagramlinkedin

Real Betis Balompié

Isco apuesta por la continuidad de Pellegrini en el Betis: "No lo entiendo sin él"

"Lo que ha hecho Pellegrini en el Betis es inédito, junto a Barça, Atlético y Real Madrid, el Betis es el equipo que se ha clasificado consecutivamente para Europa más temporadas, y eso para un club como este y con una afición como esta es muy importante"

Isco dialoga con Manuel Pellegrini, Cousillas y Fernando durante el Betis-Real Madrid de Liga en La Cartuja

Isco dialoga con Manuel Pellegrini, Cousillas y Fernando durante el Betis-Real Madrid de Liga en La Cartuja / JULIO MUÑOZ / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

En la previa del documental 'En Silencio' rodado por Sara Sálamo y estrenado en abierto en Canal Sur Televisión, Isco Alarcón, capitán del Real Betis Balompié, ha concedido una entrevista en la que ha repasado la figura de Manuel Pellegrini, técnico que se lo llevó al Málaga en el comienzo de su carrera y que lo impulsó para venir al conjunto verdiblanco. Además, el de Arroyo de la Miel ha hablado sobre el duro varapalo en Europa League ante el Sporting de Braga y sobre las aspiraciones de Champions League de la entidad de las trece barras.

La confianza de Isco en Manuel Pellegrini: "Ha estado presente en dos de los momentos más importantes para un jugador, por lo menos al principio. Me dio la oportunidad en el Málaga, y lo jugué todo. Me ha dado siempre muchísima confianza para que desarrollase mi personalidad y mi fútbol dentro de un terreno de juego. Y ahora en el Betis igual, desde que llegué estoy disfrutando como el niño que empezaba en Málaga. ¿Su continuidad? Es que yo no entiendo un Betis sin Pellegrini, lo que ha hecho en el club es algo inédito. Desde que está él, junto al Barça, Atlético y Real Madrid, el Betis es el equipo que se ha clasificado consecutivamente para Europa más temporadas. Y eso para un club como este y con una afición como esta es muy importante".

Quinto en Liga y varapalo ante el Braga: "Para mí, más que éxito es la sensación de haber cumplido un gran objetivo. Me duele mucho lo que ha pasado en la Europa League. Perder forma parte del fútbol, todos los años pierden miles de equipos y una competición sólo la gana un equipo. Pero lo que más ha dolido han sido las formas. Resultado a favor, el 2-0... Ojalá quedar quinto y que este tipo de eliminatorias en años venideros y esos resultados no se vuelvan a repetir".

¿Hubiera el Betis eliminado al Braga con Isco en el campo?: "No lo sabremos nunca. El 'y si' en el fútbol no sirve de nada. Los aficionados del Betis saben que yo hubiera dado todo lo que tengo dentro para volver a jugar una final europea, pero no ha podido ser".

Noticias relacionadas y más

Qué le falta al Betis para ir a Champions: "No sólo es cuestión de un paso, es de crecimiento, de ir haciéndolo año a año. Yo creo que el equipo es año a año mejor. La ambición de todos es que cada año sea mejor y no conformarnos con clasificarnos para la Europa League, sino soñar con conseguir un título europeo. Todo el club, y la afición, nos tenemos que centrar en eso de cara al futuro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alineación probable del Betis ante el Espanyol: un triunfo necesario antes de la vuelta de Europa
  2. Girona FC - Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en Montilivi
  3. Pellegrini, tras la dura eliminación del Betis ante el Braga: 'Cuando uno pierde como nosotros es muy difícil dar explicaciones
  4. Canal Sur estrena esta semana el documental de Isco y una entrevista exclusiva: día y hora de la emisión de 'En Silencio'
  5. Alineación probable del Betis en Braga: el once de Pellegrini para una tarde histórica
  6. La fecha del Betis-Real Madrid, en el aire: el partido en La Cartuja podría pasar del viernes al sábado de Feria
  7. Pellegrini se moja sobre Deossa: 'No es una respuesta individual que tenga importancia
  8. Pellegrini confirma la vuelta de Lo Celso con el Betis y reconoce la importancia de 'retomar el nivel de juego y resultados

Isco apuesta por la continuidad de Pellegrini en el Betis: "No lo entiendo sin él"

Isco apuesta por la continuidad de Pellegrini en el Betis: "No lo entiendo sin él"

Marc Bartra dice adiós a la temporada: parte médico y tiempo de lesión del central del Betis

Marc Bartra dice adiós a la temporada: parte médico y tiempo de lesión del central del Betis

Estas son las cuentas para que el Betis se clasifique a Europa

Estas son las cuentas para que el Betis se clasifique a Europa

Canal Sur estrena esta semana el documental de Isco y una entrevista exclusiva: día y hora de la emisión de 'En Silencio'

Canal Sur estrena esta semana el documental de Isco y una entrevista exclusiva: día y hora de la emisión de 'En Silencio'

Manu Fajardo responde a las críticas a Pellegrini tras caer contra el Braga: "Todos podemos dar un poco más de lo que estamos dando"

Manu Fajardo responde a las críticas a Pellegrini tras caer contra el Braga: "Todos podemos dar un poco más de lo que estamos dando"

Bellerín se rinde a Isco tras el Betis-Madrid: "Cuando entra al campo la confianza del equipo se multiplica y todos quieren el balón y disfrutar del fútbol"

Pellegrini destaca el punto del Betis ante el Madrid y explica la suplencia de Cucho: "Tiene una rodilla molestándolo"

Pellegrini destaca el punto del Betis ante el Madrid y explica la suplencia de Cucho: "Tiene una rodilla molestándolo"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Real Madrid: Diego Llorente, el mejor de los de Pellegrini

Tracking Pixel Contents