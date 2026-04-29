Isco apuesta por la continuidad de Pellegrini en el Betis: "No lo entiendo sin él"

En la previa del documental 'En Silencio' rodado por Sara Sálamo y estrenado en abierto en Canal Sur Televisión, Isco Alarcón, capitán del Real Betis Balompié, ha concedido una entrevista en la que ha repasado la figura de Manuel Pellegrini, técnico que se lo llevó al Málaga en el comienzo de su carrera y que lo impulsó para venir al conjunto verdiblanco. Además, el de Arroyo de la Miel ha hablado sobre el duro varapalo en Europa League ante el Sporting de Braga y sobre las aspiraciones de Champions League de la entidad de las trece barras.

La confianza de Isco en Manuel Pellegrini: "Ha estado presente en dos de los momentos más importantes para un jugador, por lo menos al principio. Me dio la oportunidad en el Málaga, y lo jugué todo. Me ha dado siempre muchísima confianza para que desarrollase mi personalidad y mi fútbol dentro de un terreno de juego. Y ahora en el Betis igual, desde que llegué estoy disfrutando como el niño que empezaba en Málaga. ¿Su continuidad? Es que yo no entiendo un Betis sin Pellegrini, lo que ha hecho en el club es algo inédito. Desde que está él, junto al Barça, Atlético y Real Madrid, el Betis es el equipo que se ha clasificado consecutivamente para Europa más temporadas. Y eso para un club como este y con una afición como esta es muy importante".

Quinto en Liga y varapalo ante el Braga: "Para mí, más que éxito es la sensación de haber cumplido un gran objetivo. Me duele mucho lo que ha pasado en la Europa League. Perder forma parte del fútbol, todos los años pierden miles de equipos y una competición sólo la gana un equipo. Pero lo que más ha dolido han sido las formas. Resultado a favor, el 2-0... Ojalá quedar quinto y que este tipo de eliminatorias en años venideros y esos resultados no se vuelvan a repetir".

¿Hubiera el Betis eliminado al Braga con Isco en el campo?: "No lo sabremos nunca. El 'y si' en el fútbol no sirve de nada. Los aficionados del Betis saben que yo hubiera dado todo lo que tengo dentro para volver a jugar una final europea, pero no ha podido ser".

Qué le falta al Betis para ir a Champions: "No sólo es cuestión de un paso, es de crecimiento, de ir haciéndolo año a año. Yo creo que el equipo es año a año mejor. La ambición de todos es que cada año sea mejor y no conformarnos con clasificarnos para la Europa League, sino soñar con conseguir un título europeo. Todo el club, y la afición, nos tenemos que centrar en eso de cara al futuro".