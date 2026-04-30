Ángel Ortiz se despide de la temporada: parte médico y tiempo de lesión del lateral diestro del Betis

Cuando más cerca estaba la reaparición de Ángel Ortiz ha sufrido un nuevo revés que lo dejará sin participar en los cinco partidos que quedan en la temporada. El lateral derecho de la cantera del Real Betis Balompié, ya recuperado de la subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea sufrida en San Mamés que le obligó a abandonar el estadio en cabestrillo, ha visto cómo unas molestias musculares en el muslo izquierdo lo hacen ahora parar en lo que queda de mes de mayo.

Parte médico de Ángel Ortiz

"Después de su reincorporación completa a los entrenamientos con el grupo tras la lesión de hombro sufrida el pasado mes de marzo, nuestro jugador Ángel Ortiz ha presentado unas molestias en el muslo izquierdo el pasado martes, que tras las pruebas realizadas confirman una lesión miofascial del bíceps femoral de su pierna izquierda. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso del jugador".

Ángel Ortiz confirma el tiempo de duración de su baja

Tras conocerse a través del Betis que el joven canterano verdiblanco había caído lesionado nuevamente, ha sido el propio Ángel Ortiz quien ha compartido en su cuenta de Instagram un mensaje con el que ha dado a entender que su temporada había finalizado: "No es la forma que me hubiese gustado terminar la temporada, tampoco la que me habría imaginado. No es fácil después de superar una lesión, que en el primer entrenamiento, venga otra. Es momento de resetear, recuperar y volver para dar lo mejor de mí. Gracias a todos los béticos por todos los momentos increíbles que he vivido esta temporada".