Giovani Lo Celso: "El hincha del Betis es único, le debemos a ellos los partidos, nos toca regalarles la victoria"

Uno de los jugadores del Real Betis Balompié que por lesiones sólo ha podido jugar 28 partidos en toda la temporada es Giovani Lo Celso. Ahora recuperado, en este final de Liga en los cinco partidos que quedan, el rosarino quiere despedirse de la campaña con buen sabor de boca y optar a una de las plazas mundialistas de la Albiceleste que dirige Lionel Scaloni.

El mediapunta argentino ha pasado por los medios del club para explicar en el momento físico en el que se encuentra y hablar sobre la situación del equipo.

Cómo está Lo Celso: "Bien, bien, la verdad que muy bien. Disfrutando el día a día, estar con mis compañeros. Y bueno, lo más importante que el Betis gane es para lo que trabajamos día a día, así que bueno, contento por los resultados que se nos vienen dando".

Tramo de temporada lesionado: "Sí, sí, obviamente que en la temporada uno pasa por momentos muy buenos, otros no tanto como eso, pero bueno, uno trabaja día a día para superar esos dos obstáculos. Al final son piedras en el camino que hay que superar. Así que nada, disfrutando el día a día y bueno, lo más importante, como te dije, que gane el Betis".

Mejoría del Betis tras la vuelta de Lo Celso e Isco: "Sí, sí, creo que en Girona ahí volvimos a ganar después de mucho tiempo y creo que eso nos dio un alivio y una confianza importante para preparar lo que viene. Y bueno, yo creo que ese envión fue fundamental para el empate al último minuto el otro día contra el Madrid. Al final son esos momentos que hay veces que te juegan en contra y en este caso jugó a favor. Así que bueno, creo que esa es la línea que debemos seguir para los partidos".

Quinto en Liga: "Ese es el objetivo de ahora en más. Terminar en esa quinta plaza, defenderla y sacar la mayor cantidad de puntos y después ver qué pasa. Pero bueno, hay que ir partido a partido. Sí, porque la quinta plaza sí depende de nosotros, el acabar ahí".

Ir a Champions: "Eso no depende de nosotros. Así que lo que depende de nosotros es jugar cada partido, ganar y ya después ver qué es lo que pasa".

Gio ha jugado Champions: "La verdad que sería un sueño para este club jugar en una competición así. Pero bueno, sabemos que no está en nuestras manos, que dependemos de otros factores. Lo que sí está en nuestras manos es jugar cada partido y ganarlo y sacar la mayor cantidad de puntos".

Partido importante ante el Oviedo: "Ellos vienen con la necesidad de salir de abajo. No son partidos fáciles, ya se mostró en el partido de ida en la cancha de ellos. Fue un partido muy duro que encontramos el empate al final. Así que bueno, ahora seguramente en casa sea igual. Ellos tratando de proponer también porque tienen que ganar. Así que debemos afrontarlo con la máxima exigencia".

Todos los partidos cuestan: "Es que la liga y el fútbol están cada vez más competitivos, más equilibrados. Al final casi que no hay ventaja entre los equipos. Ya podés notar que en la fecha que estamos todavía no está resuelto nada. Que por ahí en otros momentos sí. Así que nada, afrontarlo de la mejor manera, con la máxima exigencia y regalarles los tres puntos a la afición".

54.000 personas ante el Madrid el viernes de Feria: "Como siempre digo, el hincha del Betis es único. Sea en casa o afuera, siempre va, apoya. Por ahí en los momentos malos, otros no tan malos siempre están. Obviamente que le debemos a ellos los partidos. Y creo que después de los últimos dos partidos se vio otra cara. Y ahora regalarles la victoria a ellos".

Rendido a la afición: "Sí, la verdad que desde el día que volví en Osasuna, que había ahí arriba la afición y empezó a corear mi nombre, obviamente que me pone la piel de gallina. La verdad que es algo muy lindo para un jugador. Y yo siempre digo, cuando entro a la cancha trato de devolverle todo ese cariño. Y no hago más que eso".

No para de pedir la pelota: "Si hay algo que me caracteriza de mi juego, es querer siempre estar con la pelota en los pies. Y tratar de ayudar al equipo desde donde se pueda. Como te digo, feliz, disfrutando el momento. Y lo primordial que gana el Betis".

Bien físicamente: "La verdad que me siento bien. Obviamente, después de ese tiempo parado, fue más que nada dosificar esos minutos, como vos bien decís, que tuvimos dos partidos en tres días. Pero bueno, por suerte los resultados acompañaron, el rendimiento acompañó. Entonces eso te da aún más confianza y es más positivo".

Celebración tras ganar en Girona: "Al final la eliminación de Europa fue muy dura. La verdad que a los que les tocó estar adentro, lo que estábamos afuera, el aficionado. Al final ahí uno ve cómo se sufre afuera también. Fue muy duro, pero bueno, sabíamos que la temporada no terminaba ahí, que todavía nos quedaban partidos de Liga. Entonces debíamos dar vuelta a la imagen y creo que lo pudimos dar".

Segunda etapa de Gio en el Betis: "La verdad que muy contento. Es una ciudad que nos gusta mucho. El club, la verdad que es mi segunda casa. Y nada, disfrutando, como te digo, tratando de terminar la Liga de la mejor manera. Y ya veremos después qué es lo que pasa con esa posición. Ojalá que se pueda ver un Betis en Champions. Sabemos que hoy en día no está en nuestras manos, pero vamos a intentarlo".

Un año de Isco, Abde, Antony y Lo Celso juntos en el campo: "Al final son estadísticas. Obviamente que nosotros nos sentimos muy cómodos. Estar rodeado de grandes jugadores así obviamente ayuda mucho al equipo y obviamente que el rival lo sufre. Y bueno, por diferentes motivos, factores, no se pudo dar, pero creo que lo del último partido fue un envión anímico muy importante también, poder demostrar que lo podemos hacer bien todos juntos. Y más que nada por la alegría de la gente, porque al final enfrentamos al Real Madrid, que es el segundo en Liga de los mejores equipos de Europa y creo que lo pudimos dominar en muchos aspectos".

Mereció el Betis más que el empate ante el Madrid: "El empate fue muy al final. Sí, sí, creo que fue una jugada muy rápida. No sabía ni dónde estaba parado después, porque no sabía si estaba dentro o fuera del arco, pero tuve ahí la reacción rápida y bueno, Héctor pudo convertir y sirvió para sumar un punto importante".

Tres partidos en casa para cerrar la temporada en casa: "No fue una temporada fácil, como son la mayoría, pero bueno, lo importante es sobreponerse a esas adversidades. Obviamente que la derrota en Europa fue muy dura, pero bueno, ya no nos podemos lamentar de eso y tenemos que enfocar y preparar de la mejor manera lo que viene. A disfrutar y a ganar, no queda otro".