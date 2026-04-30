Vuelven a pescar en la cantera del Betis: un internacional con la selección española pone rumbo al Real Madrid

La cantera del Real Betis es una de las más valoradas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En los últimos dos años se ha visto envuelta en éxitos, como la consecución de la Copa de Campeones la temporada pasada, o la de la Copa del Rey Juvenil en esta campaña.

Aunque el Betis Deportivo tiene complicada la salvación en Primera Federación, la realidad es que es a costa de un paupérrimo primer tramo de la temporada que Dani Fragoso no ha logrado paliar, aunque ha mejorado con creces los números desde su promoción desde el Juvenil A.

Aunque el Juvenil A es, a día de hoy, la joya de la corona del organigrama de cantera -por títulos y generación-, el trabajo que se viene dando desde categorías inferiores es idóneo, tanto que despierta el interés de los equipos de las altas élites del fútbol.

Manu Navarro es uno de esos jugadores que, por cifras y condiciones, estaba señalado a ser una pieza importante al entrar la temporada que viene en etapa juvenil. El delantero, nacido en 2010, ha completado una excelsa campaña en la División de Honor siendo el máximo goleador con 23 goles en 20 partidos. Ahora, tras ausentarse en las últimas tres jornadas, pondrá rumbo al Real Madrid como ha adelantado Javier Rodríguez Rodra de ESPN.

Un delantero de renombre a nivel nacional

Navarro no es solo una cifra. Aúna unas habilidades dignas de un delantero con proyección, siendo muy asociativo y demostrando en cada partido el abanico de soluciones que ofrece en el área. Esto lo han llevado a ser un habitual en la selección española sub 16.

En el segundo año cadete es cuando se producen más movimientos en cantera. Al entrar en edad juvenil, los jugadores tienen que firmar su primer contrato profesional, por lo que es el momento en el que los clubes aprovechan para hacer ofertas.

Era evidente que Manu Navarro iba a recibir un aluvión de llamadas, aunque parecía que desde el club no temían una salida del ariete. Todo se tornó a partir de la llamada del Real Madrid, que ha apostado muy fuerte por el canterano bético y desde la familia han considerado que es el destino ideal para que continúe su formación.

De esta manera, el Betis se despide de un jugador de vital importancia y con gran renombre a nivel nacional. Ayer, antes de que se anunciara su fichaje por los merengues, fue llamado de nuevo con la selección. No obstante, los compañeros de Talento Base informaron que se caía de la convocatoria a causa de un esguince en el tobillo.

Una baja más esta temporada

No es el primer jugador del Betis que se marcha a la capital esta campaña. Darío Pérez (2013), como también adelantó Talento Base, ya ha debutado con el Infantil A del cuadro blanco. Darío es un central con unas grandes condiciones para su edad: nacido en el 2012 y de 1,83 metros de estatura.

El onubense cambió la cantera del Sevilla por la del Betis el pasado verano y, ocho meses después, ha dado un salto al Real Madrid.

El Real Madrid le ha cogido gusto a pescar en la cantera del cuadro de Heliópolis. Ya hacer dos años fichó a Jairo Morilla, un prometedor delantero que, en su primer año cadete, despuntaba en División de Honor. Desde la capital captaron su talento, aunque tuvo la mala suerte de lesionarse gravemente la rodilla al poco tiempo de llegar.

Hugo Moreno también terminó recalando en las filas madridistas. Moreno anotó 24 goles en su primer año cadete y se desvinculó del Betis en marzo de la temporada pasada. Una vez esta terminó, se incorporó a la disciplina merengue para completar su segundo año cadete. Lo que está claro es que el trabajo en cantera del Real Betis no pasa desapercibido, por lo que no será extraño ver más movimientos de este estilo de aquí a los meses de verano.