Alineación probable del Betis ante el Oviedo: Pellegrini podría dar descanso a Antony o Fornals

El Real Betis Balompié recibirá este domingo 3 de mayo en La Cartuja al Real Oviedo 26 años después de verse las caras por última vez en la capital hispalense. Ha llovido mucho desde aquel partido de 1999 y las aspiraciones actuales de verdiblancos y oviedistas difieren ampliamente en el campeonato: los de Manuel Pellegrini luchan por mantener un quinto lugar que da acceso a Europa League y puede tener el premio de la Champions y los de Guillermo Almada vienen a Sevilla en busca de una victoria que los permita acercarse a la salvación y no hundirse en el farolillo rojo de la tabla.

Ha ido perdiendo efectivos Manuel Pellegrini a lo largo de la semana, primero con Marc Bartra y esta mañana con Ángel Ortiz. Ambos dicen adiós a lo que queda de temporada, a los cinco encuentros de Liga. El central sufre una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho y el lateral diestro de la cantera tiene una lesión miofascial del bíceps femoral de su pierna izquierda, totalmente diferente a la subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea, de la que ya se recuperó.

Por tanto, Bartra y Ángel serán dos de los cuatro descartes que tendrá que hacer el sábado el Ingeniero para el duelo del domingo en La Cartuja, pudiendo ser Junior Firpo el tercero -está reapareciendo de forma parcial con el grupo-, y Pablo García el cuarto al poder bajar para ayudar al Betis Deportivo en el importante partido de Primera RFEF por la salvación que tiene el sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Antequera.

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini tiene a todos sus hombres de ataque disponibles

Casi por primera vez en la temporada, Manuel Pellegrini cuenta con todos los jugadores de ataque a su disposición tras las vueltas de Isco y Giovani Lo Celso, quien apunta directamente al once frente al Oviedo.

En portería, para frenar a los carbayones estará Álvaro Valles. El de La Rinconada se ha hecho titular en Liga y sus buenas actuaciones lo refrendan bajo palos. Quien también anda a gran nivel es Héctor Bellerín, autor del gol ante el Real Madrid que le dio el último punto al Betis, que saldrá de inicio en la derecha con Llorente y Natan en el eje y Ricardo Rodríguez en el perfil zurdo de la defensa.

Un día más el sostén del conjunto verdiblanco será Sofyan Amrabat, posiblemente acompañado por Sergi Altimira, aunque es en dicha posición donde más alternativas puede manejar Pellegrini con Fidalgo, retrasando a Fornals u optando por Deossa, por si consigue reengancharlo en este tramo final y que su temporada sea algo menos que decepcionante.

Giovani Lo Celso, con permiso de Isco por el momento, tiene pinta que será quien canalice el juego ofensivo del Betis con Abde a la izquierda y con Antony o Fornals en la derecha. Será el Ingeniero y el propio extremo de Osasco los que valoren si ese pubis puede cuidarse para San Sebastián y adelantar en ese caso al castellonense formando de inicio con un cuarto centrocampista para aglutinar más balón en campo contrario y morder en salida al Oviedo. De hecho, Fornals podría incluso ser quien descansara esta semana, algo que no hace desde el 14 de diciembre de 2025 en Zagreb.

Arriba, Cucho Hernández es el hombre gol del Betis. Es cierto que anotó dos goles en Europa League ante Panathinaikos y Sporting de Braga, pero en Liga no factura desde el Bernabéu el 4 de enero y son cuatro meses y medio, con una lesión hasta mediados de febrero, sin convertir en el arco contrario y necesita el colombiano una buena tarde en La Cartuja para volver a sonreír y que los de Pellegrini firmen un triunfo importante para consolidarse en la quinta plaza.