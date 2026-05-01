Betis - Oviedo: Horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en La Cartuja

El Betis vuelve a cruzarse este domingo con el Real Oviedo en Sevilla más de 26 años después de la última visita liguera del conjunto asturiano al feudo verdiblanco. El duelo será en La Cartuja y no en el Villamarín, pero los antecedentes recientes favorecen claramente a los béticos: en los últimos cinco partidos como local ante el Oviedo, el Betis logró cuatro victorias y un empate, con 13 goles a favor y solo dos en contra.

El precedente más cercano data de octubre de 1999, cuando un gol de Finidi dio el triunfo al Betis por 1-0. Antes, los verdiblancos también firmaron goleadas como el 5-0 de abril de ese mismo año o el 4-0 de 1997.

El encuentro llega con ambos equipos en situaciones muy distintas. El Betis, afianzado en la quinta plaza, busca seguir fortaleciendo su candidatura europea e incluso mantener vivo el sueño de regresar a la Champions si se abre esa vía. El Oviedo, en cambio, visita La Cartuja con urgencias, obligado a ganar para seguir creyendo en la permanencia. En la ida, el duelo acabó 1-1, con gol oviedista de Ilyas Chaira y empate tardío de Lo Celso, que apunta a ser importante de nuevo para Pellegrini.

En el apartado de altas y bajas, el Betis llegará sin Ángel Ortiz ni Marc Bartra, perdiéndose ambos lo que resta la temporada y siendo el tercer descarte presumiblemente Junior Firpo, reincorporado a los entrenamientos de forma parcial esta semana. Otro que puede que no entre en la lista es Pablo García si deciden que baje nuevamente con el Betis Deportivo para ayudar al filial en la final por la salvación contra el Antequera.

Horario del partido Real Betis Balompié - Real Oviedo

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Oviedo de Guillermo Almada, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 3 de mayo a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Real Oviedo

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Oviedo de Guillermo Almada, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange)y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.