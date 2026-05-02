Manuel Pellegrini: "Dependemos de nosotros salir quintos y con eso seguro tenemos la Europa League"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció este sábado tras el último entrenamiento previo al duelo liguero contra el Real Oviedo. El santiaguino tendrá como bajas a Ángel y Bartra, Pablo García irá con el filial y Junior, en fase final de recuperación, será el descarte de la lista de 23 con la que intentará afianzar la quinta plaza.

Lesión de Isco: "En cuanto a la lesión de Isco, la sabíamos desde el comienzo. Esto va a ser un cartílago, es una lesión que va dependiendo mucho de cómo se va recuperando. No es una regeneración con flujos de sangre, sino que es algo más complicado de predecir lo que va haciendo. Pero yo creo que él va en el camino correcto, está con menos dolor y ojalá pueda, en este periodo de parón, volver el próximo año al 100% de su condición".

Un Betis sin Pellegrini: "Han sido seis años muy importantes aquí en el Betis, que a nadie se los imaginaba, donde no solamente soy yo responsable. Creo que hay una directiva que me trajo a mí, hay un plantel de jugadores que se han ido cambiando muchísimo todos los años y siempre han tenido ellos esa posibilidad de responder. Más este año todavía, donde no sabemos, había lesiones muy importantes y creo que el plantel ha dado la cara dentro que ha tenido un par de traspiés, pero llegamos hasta los cuartos de final y ahora estamos peleando una sexta clasificación en Europa, que sería muy importante. Así que creo que entre todos hemos logrado que el Betis siga creciendo y ojalá lo podamos mantener en el tiempo".

Un Betis sin Isco: "Ojalá que no, porque es un jugador que marca realmente la diferencia, sobre todo además en las condiciones que él vino para acá. Creo que fue muy importante porque venía de no tener una buena temporada y con Sevilla, además, entonces no fue fácil incorporarlo acá, pero creo que su incorporación ha cambiado absolutamente lo que ha sido este equipo".

El Oviedo llega necesitado de una victoria: "Creo que tenemos que llevar eso con mucha precaución y con mucho cuidado. Primero, si mañana entramos jugando creyendo que jugamos contra el Colista, sería un gran error. Está bien que tiene muy pocos puntos, pero viene ganarle 3-0 al Celta, que es un muy buen equipo, mucho más en su campo, así que tenemos que entrar con la convicción de que para ganar cualquier partido en la Liga Española tenemos que estar al 100% tanto físicamente como futbolísticamente. Es tan importante cómo correr, saber también correr bien y saber hacer cosas importantes con el valor".

Quinto puesto con posible plaza extra de Champions: "Mientras las matemáticas alcancen, yo creo que uno nunca se puede dar por algo conseguido. Terminamos el partido de Oviedo, ojalá hoy ganemos aquí en casa, mantengamos esa distancia, pero son seis puntos de doce, así que hay que seguir intentando el partido siguiente dar lo mejor de sí. Y en tercero, tratar de mantener esa quinta plaza, que ya veremos a dónde nos lleva. No dependemos de nosotros. Dependemos de nosotros salir quinto y con eso seguro tenemos la Europa League. Después veremos con los otros resultados si permite para llegar a algo más, como sería la Champions. Pero nosotros tenemos una única misión y un único pensamiento que es ganar los tres puntos a Oviedo".

Bajas de Bartra, Ángel y Junior: "Junior viene recuperándose, hizo una parte del trabajo con el grupo esta semana, así que esperamos que la próxima semana ya trabaje en forma normal. No va a estar citado para el día de mañana porque no está todavía al 100%. Y tanto Mar Bartra como Ángel Ortiz, yo creo que para ambos la temporada ya está determinada. Siempre puede pasar, pero sería raro que se recuperaran solamente en tres semanas".

Valoración de la temporada: "A ver, primero tenemos que terminarla. Suponemos que terminamos en quinto lugar, suponemos que estaban en Europa. Creo que han sido las seis temporadas muy parejas. Creo que conseguir seis clasificaciones a Europa, como digo, en estos últimos seis años, solamente lo ha conseguido Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Llegamos a las otras dos competiciones a cuarto final, con dos derrotas muy dolorosas. Nosotros aquí, desgraciadamente, el fútbol tiene solo esos traspiés, pero también con la valorización de levantarse esos traspiés y mirando a la liga, que no hemos dejado nunca a ninguno en los años anteriores. Cuando uno queda eliminado a las competencias que son de ida y vuelta, que puede pasar en un traspié en un partido, mira a la liga y todavía está peleando por algo importante. Creo que eso tiene un gran mérito el plantel. Para colocarle una calificación, con ello tenemos que esperar el término".

Significado de la Champions: "Primero lo valoraría como un logro histórico. 117 años de la mesa, lograr ir una vez a la Champions, conseguirlo por segunda vez, sería algo muy importante. Después, cómo se enfrenta esa Champions League, yo creo que también es motivo de conversaciones largas, porque es un salto muy alto también en la parte deportiva, depende mucho también de lo que el club pueda hacer en cuanto a la plantilla. Pero son todas suposiciones, como digo, lo que pasaría en un supuesto caso. Pero como logro, por supuesto que sería un muy buen logro. Cómo se afrontaría, sería a lo mejor una conversación que habría que tener más adelante".

Nivel de Antony y duelo contra Oviedo: "Hay que revisarlo bien a finales de temporada, si necesita cirugía o no necesita, pero regulando su entrenamiento, creo que de a poco se va sintiendo mejor y está rindiendo más dentro de un momento que tuvo muchos problemas físicos para poder hacerlo. Así que ojalá que se recupere al 100%, porque es un jugador que lo necesitamos. En cuanto a Oviedo, bueno, es un rival, como ya dije, que juega sus últimas opciones, pero que ya desde los últimos partidos es un rival que sale a buscar los partidos, que tiene jugadores buenos técnicamente, así que lo dije en la primera respuesta, no tenemos que pensar que jugamos con el colista, tenemos que pensar que jugamos contra un equipo de la liga española, tenemos que salir del primer minuto con el convencimiento de que tenemos que dejarlo todo para sumar tres puntos".