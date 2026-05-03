Cucho firma su primer doblete como verdiblanco y acerca al Betis a la quinta plaza (3-0)

El Real Betis Balompié volvió a saborear otra victoria en Liga en el estadio de La Cartuja. Lejos quedaba ya aquel 1 de febrero cuando ganó al Valencia con suspense y, ante el Real Oviedo, no hubo que esperar tanto para conocer el resultado.

Tras un inicio dubitativo con tres llegadas del conjunto carbayón a los ocho minutos y un tiro libre directo de Colombatto que rozó la portería, los de Manuel Pellegrini se pusieron el mono de trabajo y comenzaron a jugar en campo contrario, acercándose cada vez más a la meta de Aarón Escandell.

Sin una versión especialmente fluida de juego bético, en la primera aproximación de peligro abrió Cucho Hernández el marcador. El colombiano, tras una gran acción individual de Abde siendo vertical y sorteando rivales, combinó con Fornals, esperó el pase atrás y definió al palo largo.

El paso de los minutos fue mejorando al Betis que, con el electrónico a favor, paro casi por completo las llegadas de un Oviedo que fue disipándose hasta el 2-0 al borde del descanso. Antes de él ya Chaira tuvo que evitar el gol de Abde, que sí convertiría en el 44 a pase de Antony tras una apertura a banda del rosarino al de Osasco. La calidad se asoció y el de Beni Melal no falló a portería vacía en el segundo palo en una acción parecida a la errada poco antes.

Con la ventaja doblada y ya tras el paso por vestuarios, los de Guillermo Almada marcaron por medio de Fede Viñas en un cabezazo del uruguayo inapelable para Álvaro Valles. Cordero Vega, a instancias del VAR, lo anuló por fuera de juego.

Fue aquella la gran ocasión de los oviedistas en el minuto 53 para meterse en un partido en el que tuvieron más ruido en las llegadas que efectividad.

Cinco después de la acción corregida al Oviedo, Cucho Hernández marcó para el Betis e hizo su segundo gol en el encuentro y su primer doblete como verdiblanco. Abde filtró desde la izquierda y el de Pereira, con mucha clase, la puso en el segundo palo dejando a Escandell en un espectador que no pudo frenar la acción.

Manuel Pellegrini, con el amplio marcador a favor y todo prácticamente resuelto, se dedicó a ir dándole descanso de cara a San Sebastián a la mayoría de sus puntales y le dio casi 20 minutos a un Isco Alarcón que entró en el campo a ovación cerrada -igual que poco antes lo hizo Cazorla- y que dejó muestras de su calidad en cada balón que tocó.

Cada día se acerca más a ese objetivo marcado por el club al comienzo de la temporada de ser quinto en Liga. Seis son los puntos, con doce por delante por disputar, que le saca el Betis al Celta de Vigo, su principal competidor por una plaza que puede significar Champions y que en Anoeta, contra la Real Sociedad, podría encarrilar más todavía el conjunto de Manuel Pellegrini.

Victoria plácida en La Cartuja, la primera en Liga tres meses después del Valencia y con el primer doblete de Cucho con el Betis. Real Sociedad, Elche, Barcelona y Levante es el calendario que le queda a la entidad verdiblanca en una campaña que puede terminar con la vuelta a Champions 21 años después.