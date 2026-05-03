Las notas de los jugadores del Betis ante el Oviedo: Cucho, MVP

El Real Betis Balompié venció cómodamente al Real Oviedo por 3-0 en una tarde en La Cartuja en la que los de Manuel Pellegrini volvieron a la senda de la victoria para mirar decididamente a un quinto puesto cada vez más afianzado.

Las notas de los jugadores del Betis

(8) Manuel Pellegrini: apostó por el once de gala, repartió minutos en la segunda mitad a jugadores menos habituales y volvió a ganar en casa en Liga tres meses después. Cada día más cerca del quinto puesto.

Titulares

(8) Álvaro Valles: solventó con creces todo el trabajo que le llegó, sobre todo en un inicio dubitativo del equipo.

(7) Héctor Bellerin: se asocia bien con Antony, le da al Betis la posibilidad de tener un jugador extra por dentro y posibilita también que los laterales ganen alturas. A buen nivel, siempre al campo. Muy buena segunda vuelta

(6) Diego Llorente: ganó dos duelos aéreos en un día sin demasiado trabajo. 36 de 41 pases completados.

(5) Natan: en el gol de Fede Viñas, anulado cuando iba 2-0, perdió la marca. En duelos terrestres, certero.

(8) Ricardo Rodríguez: uno de sus mejores partidos con la verdiblanca. Victorioso en 6 de 7 duelos terrestres y completando 30 de 34 pases.

Las imágenes del Betis-Oviedo en el Estadio de la Cartuja / AFP7 vía Europa Press

(5) Sofyan Amrabat: se encargó de organizar desde la base el juego del Betis, por momentos acelerando con sentido el mismo. Estuvo cerca de ver la quinta amarilla.

(6) Pablo Fornals: asistió con algo de ayuda a Cucho en el 1-0 en un día que partió junto a Amrabat en el doble pivote. No estuvo fino pero sí trabajador como siempre.

(8) Antony: participativo, recuperando balones y aportando fútbol desde la derecha. Gran acierto en el pase en el tramo final en un día que no se puso tan de cara a gol. Asistió en el 2-0 a su amigo Abde con un buen balón por delante.

(5) Giovani Lo Celso: por momentos pareció no ir con él un partido al que siempre le puso calidad cuando entró en contacto con el balón, pero debe crecer en importancia si quiere ir al Mundial con Argentina.

(8) Ez Abde: un tormento constante para Nacho Vidal, yéndose de él por fuera y por dentro y anotando el segundo y asistiendo a Cucho en el tercero. Todo lo que no sea que el Betis pida un auténtico dineral por él será regalar a un extremo en claro crecimiento.

(9) Cucho Hernández: el mejor del Betis sobre el verde esta tarde. Volvió a anotar y convirtió por partida doble, siendo su primer doblete como bético. Diez goles en Liga. Cuánta clase en el 3-0...

Suplentes

(5) Marc Roca: entró por Fornals para sujetar algo más el doble pivote y ayudar a Amrabat en la recuperación.

(5) Rodrigo Riquelme: intenta cosas diferentes, quiere sumar, pero no lo logra. Ha metido goles en momentos importantes pero no consigue esa regularidad necesaria para dar un paso al frente.

(6) Isco Alarcón: la magia en sus botas es innegable y así se lo reconoció La Cartuja cuando salió. Poco a poco, siempre suma e inventa cosas que nadie ve.

(5) Nelson Deossa: detalles de calidad cuando arranca, pero tarda mucho en soltar la pelota.

(5) Chimy Ávila: salió con todo resuelto.