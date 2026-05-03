Pellegrini, tras la victoria del Betis al Oviedo: "A lo mejor no fue nuestro mejor partido, pero estuvimos efectivos"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en DAZN y en sala de prensa al término de la clara victoria al Real Oviedo que afianza a los verdiblancos en la quinta posición de LaLiga.

Análisis del partido: "Un triunfo muy importante porque son tres puntos más cuando ya van quedando solamente 12 por jugarse. Nos permite mantener una ventaja de seis sobre los equipos que están detrás nuestro, así que en ese sentido creo que el triunfo fue importante. Por otro lado, creo que fue muy útil mantener la portería a cero; veníamos de muchos partidos en los que nos hacían goles en casi todos ellos y creo que eso es fundamental para tener la tranquilidad de poder buscar el gol sin tener que ir atrás en el marcador. El hecho de marcar tres goles siempre es importante; a lo mejor no fue el mejor partido que hemos hecho, pero estuvimos muy efectivos en la finalización".

Opciones de ir a la Champions League: "Por supuesto. Primero, son equipos españoles y es muy importante que la Liga tenga a los equipos lo más adelante posible en las copas de Europa. En segundo lugar, nos da puntos para poder seguir peleando, primero por salir en la quinta posición para asegurar Europa la temporada siguiente y, si se puede, la Champions".

Cómo ve la lucha por el quinto puesto: "Quedan menos fechas, pero la quinta plaza no está garantizada. Hemos sido muy efectivos, estuvimos muy seguros en defensa. No tuvimos un gran volumen ofensivo, pero fuimos muy efectivos. Hemos logrado siete puntos de nueve. Sería importante para el club una sexta clasificación para este club. La Champions es algo que no depende de nosotros. Sería un gran logro ser quintos y clasificarnos para la Champions. Quiero que ganen en Europa los equipos españoles, sobre todo en esta situación".

Qué es lo que más valora de la victoria: "Primero, el resultado. A esta altura de la competencia el resultado es muy importante. En segundo lugar, me quedo con la seguridad defensiva. Creo que el Oviedo, si bien es un equipo al que le hacen bastantes goles, ellos también los hacen y tienen jugadores creativos adelante. Álvaro Valles tuvo muy poco trabajo, así que en eso estuvimos concentrados y atentos en los últimos metros para no sufrir un contratiempo. El resto, como digo, supimos mantener la ventaja en el marcador".

Ovación a Santi Cazorla: "Santi se merece acabar la carrera en el equipo que le vio nacer. Le hice debutar en el Villarreal y le hicimos crecer. Luego me lo llevé al Málaga y se junto con Isco, era un equipo que daba gusto verle jugar. Es un crack dentro y fuera, me alegro por la gran carrera que ha hecho, tanto en España como fuera".