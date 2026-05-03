El Betis se juega la quinta plaza ante un Oviedo sin margen

El Real Betis Balompié recibe este domingo, en el estadio de la Cartuja, al colista de la tabla, al Real Oviedo. El conjunto de Guillermo Almada, hundido en LaLiga, llega a la capital hispalense, más de 26 años después, con la obligación de ganar si quiere que el sueño de la salvación siga siendo una realidad.

Enfrente tendrá al conjunto de Manuel Pellegrini, que ya en la mañana del sábado reconocía que había que quitarle la etiqueta de colista al rival: "El Oviedo es un rival, como ya dije, que juega sus últimas opciones, pero que ya desde los últimos partidos es un rival que sale a buscar los partidos, que tiene jugadores buenos técnicamente, así que lo dije en la primera respuesta, no tenemos que pensar que jugamos con el colista, tenemos que pensar que jugamos contra un equipo de la liga española, tenemos que salir del primer minuto con el convencimiento de que tenemos que dejarlo todo para sumar tres puntos".

El Ingeniero, además, sabe que el Betis depende de sí mismo para asegurar la quinta posición. La Champions, en cambio, queda en manos de combinaciones ajenas: "Hay que tratar de mantener esa quinta plaza, que ya veremos a dónde nos lleva. No dependemos de nosotros. Dependemos de nosotros salir quinto y con eso seguro tenemos la Europa League"

800 Alineación del Real Betis Balompié

El Betis llegará al duelo con bajas importantes en la retaguardia. Marc Bartra y Ángel Ortiz han dicho adiós a la temporada, mientras que Junior Firpo sigue en la fase final de su recuperación y apunta a quedarse fuera de la convocatoria. Pablo García tampoco estará citado tras bajar con el filial para ayudar al Betis Deportivo, con un buen gol, en su pelea por la salvación.

El plan de Manuel Pellegrini pasa porque Álvaro Valles vuelva a ser un cerrojo bajo palos. El de La Rinconada, asentado en Liga, será quien ponga freno a un Oviedo que se topará con Héctor Bellerín en la derecha, Llorente y Natan en el eje, más aún tras la baja de Bartra para lo que resta de temporada, y Ricardo Rodríguez en la izquierda.

Por delante es donde surgen dudas, en ese doble pivote, acompañando sobre todo a Sofyan Amrabat. Está Sergi Altimira, está Álvaro Fidalgo, está Nelson Deossa, y puede retrasar incluso Pellegrini a Pablo Fornals, pero todo hace indicar que el primero de los nombrados, el de Cardedeu, será quien acompañe al centrocampista de Huizen.

Antony apunta a la derecha, aunque tras las palabras del técnico Santiago, podría merecer un descanso, con Abde en la izquierda y en la sala de máquinas con Giovani Lo Celso. El mediapunta argentino quiere entrar en los planes de Scaloni, quiere ir con la Albiceleste al Mundial, y para ello sabe que tiene que entregarlo todo en el campo en estos últimos cinco partidos de Liga. Arriba, como siempre, Cucho Hernández será el titular.