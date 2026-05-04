Cucho Hernández: "No depende de nosotros, pero jugar la Champions con el Betis sería un sueño hecho realidad"

Cucho Hernández, delantero del Real Betis Balompié, anotó este pasado domingo ante el Real Oviedo su primer doblete con la elástica verdiblanca. El ariete colombiano nacido en Pereira fue quien compareció en zona mixta al término del partido en La Cartuja.

Champions y quinta plaza: "Sí, claro. La verdad es que ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es asegurar la quinta plaza. Esperemos qué van dictaminando las competiciones, pero el único objetivo está claro, terminar donde estamos".

Qué significaría para el Betis jugar la Champions: "Sería un sueño hecho realidad. Yo creo que para todos, el que lo haya jugado, el que no, sería algo muy bonito. Para la afición, sobre todo, sería espectacular. Esperamos poderle dar esa alegría de que vivamos esa bonita experiencia el próximo año. Y bueno, como te dije, lo que depende de nosotros lo vamos a hacer, lo trataremos de hacer y, si Dios quiere, estaremos ahí".

Primer doblete en el Betis: "Sí, bueno, muy contento. Obviamente, personalmente, ya me hacía falta, le hacía falta al equipo los goles en liga. Siempre va a ser positivo que el delantero marque y hoy se pudo dar por partida doble. Así que con ganas de terminar de esta manera estos últimos partidos y, como te dije, cumplir el objetivo".

La derrota ante el Braga "no se olvida": "No se olvida, al final eso está ahí. Sabemos que teníamos una ilusión grande de poder pasar a semifinales, pero bueno, lo que ya pasó no se puede controlar. Lo único que podemos controlar son los partidos que vienen ahora. Esa visita tan importante en San Sebastián, que tenemos que ir por los tres puntos y, como te dije, asegurar la quinta plaza lo antes posible".

14 goles en la temporada y un Mundial a la vista

14 goles en total: "A ver, si ustedes me conocen y saben que siempre que vengo a hablar aquí soy muy autocrítico. Es cierto que es un buen número, en lo personal siento que no está nada mal, pero que hubiese sido mucho más hasta el momento de la temporada, sí, también. Pero bueno, creo que tampoco me puedo dar duro y criticarme. Creo que estoy muy satisfecho por este número y quedan cuatro para sumar más, así que estamos cerca".

Posible convocatoria con Colombia: "Yo no envío mensajes. Al final yo trato de hacer lo mejor que puedo. Hoy sume dos goles, es importante. Quedan pocas semanas para esa lista definitiva y yo estoy disponible físicamente y mentalmente preparado para lo que pase. Si voy, bienvenido sea. Si no voy, apoyar a quien vaya".

Isco Alarcón y Santi Cazorla, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga entre Betis y Oviedo este domingo en el estadio de La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

Cómo ve a Isco anímicamente: "Yo lo veo bien. Obviamente que Isco ha pasado por un momento muy jodido, del cual nosotros lo hemos acompañado. Sabe que ha estado acogido siempre por todos, por la afición, por los compañeros del club. Lo que más queremos es que termine bien la liga, que termine jugando y que se vaya sintiendo mejor. Al final, Isco físicamente cuando está bien, no hay que describirlo. Ya sabemos lo que significa, así que desearle que pueda terminar bien LaLiga".

Importancia de Pellegrini para levantar al Betis tras el bache: "Es que hay que seguir, somos bastante maduros para saber que si nos quedamos en ese bucle de no clasificamos, de estar quejándonos a cada rato, pues nos vamos a quedar ahí y no vamos a conseguir el objetivo en la liga. Creo que somos bastante grandecitos para saber que sí, dolió bastante y fue una gran decepción, pero que nosotros somos los únicos encargados de conseguir el objetivo, que es Europa, así que está en nuestras manos".