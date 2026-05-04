El juvenil del Betis depende del primer equipo para clasificarse a la Youth League: los de Pellegrini tendrán que entrar en Champions

La cantera del Real Betis es una de las mejores del mundo. Su primer juvenil es la joya de la corona de un organigrama que ha cosechado grandes éxitos en las últimas dos temporadas. En la tarde del pasado domingo, los de Javi Barrero pusieron el broche final a una temporada que queda marcada por la consecución de la Copa del Rey.

El juvenil verdiblanco ha tenido una campaña movida. A mitad de temporada cambiaron de entrenador tras la promoción de Dani Fragoso al Betis Deportivo. Sin embargo, no bajaron el listón y fueron el único equipo del grupo IV de la División de Honor que estaba vivo en tres competiciones. Además de la Copa del Rey, llegaron a octavos de final en la UEFA Youth League -máxima competición continental- por primera vez en su historia.

Aunque durante varios meses aguantaron el liderato a pesar de la carga de partidos, en la segunda vuelta se dejaron puntos ante rivales aparentemente inferiores. Además, cayó derrotado en casa del Granada, que le arrebató el primer puesto. Ayer, frente al Calavera, el cuadro de Barrero fue por momentos campeón, pero un gol del Granada en el minuto 87 frente a La Cañada le arrebató el título.

Las opciones del Betis Juvenil de ir a Youth League

Los juveniles tienen dos opciones de clasificarse a Youth League. Que el primer equipo clasifique a Champions League, pasando a competir en la liguilla igual que los equipos senior, o bien ganando la Copa de Campeones, que supone ir a las rondas previas. Así lo hizo el año pasado, tras vencer en la final al Valencia.

Este año, al quedar segundo en su competición doméstica, se han esfumado las opciones de llegar a Europa por méritos propios. Aun así, las esperanzas siguen presentes. El Real Betis tiene muy encaminada una quinta plaza que, por el momento, da acceso a UEFA Champions League. Supondría volver a la competición de las estrellas 21 años después.

Es por eso que hay una doble ilusión. La del beticismo en general, que podrá ver a su equipo de nuevo entre los mejores equipos de Europa y podrá disfrutar de grandes ingresos de cara al año que viene; y la de los juveniles en particular, que desean en vilo el poder acoger de nuevo el año que viene una competición que no podemos decir que se la haya dado mal este año.