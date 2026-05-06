El Betis trabaja de cara a la Real Sociedad con las bajas de Bartra y Ángel Ortiz

El Real Betis Balompié prosigue sus entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol mientras prepara el duelo del próximo sábado en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Será el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini podrían incluso certificar su presencia en Europa el próximo curso.

Para afianzar esa quinta posición en LaLiga EA Sports, el conjunto verdiblanco tendrá por delante todavía dos sesiones más en Sevilla antes de volar a San Sebastián el próximo viernes tras la sesión y tras comparecer el Ingeniero en sala de prensa. En la presente, el único del filial que ha estado es Carlos de Roa.

Dos ausencias confirmadas, dos descartes por hacer y Junior Firpo de vuelta

El Betis, para el choque del sábado contra los de Pellegrino Matarazzo, que llegan ya con la clasificación a la UEFA Europa League en el bolsillo tras la conquista de la Copa del Rey, viajará seguro sin Marc Bartra ni Ángel Ortiz, bajas confirmadas para lo que resta de temporada.

Ello llevará a Manuel Pellegrini a tener que realizar únicamente dos descartes, pudiendo ser uno de ellos Pablo García, que lo lógico es que vaya citado con el Betis Deportivo a la Nueva Condomina para la disputa de la antepenúltima jornada de Primera RFEF ante el Real Murcia, ya que el filial bético se juega la permanencia en la categoría.

El otro descarte está en el aire, más cuando Junior Firpo está de vuelta y parece que ya completa los entrenamientos en su totalidad. Ello llevaría al técnico del conjunto verdiblanco a viajar con 24 a San Sebastián y tomar allí la decisión, pudiendo ser Adrián o uno de los centrocampistas, si no es el dominicano, quien finalmente se quedara fuera de la citación de 23 final.