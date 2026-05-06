Natan desvela su cariño por el Betis y las ganas de jugar el Mundial con Brasil: "Sería un sueño para mí y mi familia"

Natan, central brasileño del Real Betis Balompié, es el central de la plantilla que más minutos ha disputado esta temporada hasta el momento, con hasta 3562 minutos sobre el campo repartidos en 42 partidos. El de Itapecerica da Serra se sienta con los medios del club para repasar en una larga charla toda la actualidad deportiva del conjunto verdiblanco y sus opciones de ir con Brasil al Mundial 2026.

Opciones Champions: "Sabemos que quedan cuatro partidos muy importantes para nosotros y lo que está en nuestras manos es quedar con la quinta plaza. Ojalá que pueda ser la Champions League, ojalá que podamos jugar más o menos la Europa League. Y es eso, quedan cuatro partidos y vamos a hacer bien en estos últimos partidos".

Triunfo y portería a cero vs Oviedo: "Volvemos a dejar la portería en blanco, que era muy importante. Hicimos muy buenos partidos contra Girona, contra Real Madrid también en casa y ahora en otro partido contra Oviedo, que salimos con la victoria. Creo que esa regularidad de tanto dejar la portería en blanco, como el míster siempre pide para nosotros, es muy importante para ganar y continuar con esta racha".

Partido contra la Real Sociedad: "El año pasado jugamos allí también, creo que perdimos y ganamos en casa. Sabemos que no va a ser un partido fácil, pero creo que estamos bien, estamos con confianza y creo que vamos a hacer un buen partido y ojalá salimos con la victoria".

Paso importante para la quinta plaza: "Sabemos que depende también de los otros equipos, porque pierde el Celta se pierde, pero tenemos que hacer lo nuestro, que lo nuestro es ganar y lo otro lo dejamos a ellos".

Valoración de su temporada y muchos partidos en el Betis: "Hice 41 partidos. Gracias a Dios no he tenido ninguna lesión esta temporada, me cuido mucho, me trato mucho. Entonces, estoy contento, estoy jugando, quiero jugar siempre. Quedan cuatro partidos, ojalá el mister me deje jugar en estos cuatro partidos. Entonces, ojalá que podamos terminar esta temporada con un logro que es clasificar para la Champions League. El año pasado hice 52 partidos, este 41, pero yo quería hacer más. Pero el míster siempre me dio la oportunidad de jugar, jugar bastantes partidos. Yo creo que fui ganando la confianza de él, del equipo también. Me siento bien, creo que cuanto más partidos yo estoy jugando, me siento con más confianza, me siento bien físicamente. Entonces, yo quiero jugar siempre".

Trabaja con su preparador: "Yo tengo a mi preparador por fuera, Paul se llama. Ya es mi segundo año con él junto. Yo entreno con el club también. Hacemos trabajo con los preparadores y todo. Y en casa entreno otra vez también. Me siento con esto de movilidad, con trabajo físico, de fuerza y todo. Me siento bien. Esto me ayuda para que en los partidos de recuperación yo esté mejor, recuperado y esté disponible para el míster en todos los partidos. Mi rutina es un poquito aburrida. Pero yo vengo a entrenar, como aquí en la Ciudad Deportiva, y yo siempre hago mi siesta. Es fundamental mi siesta de la tarde. Y por las cinco de la tarde entreno. Hago mi sauna, como siempre. Y después de mi sauna hago agua fría y después voy a cenar y ya estoy listo para dormir o jugar una play. Entonces, tranquilo".

Cambio de mentalidad: "Yo creo que cambié un poco mi mente estos últimos dos años. Antes en Brasil tenía muchas molestias, algunas lesiones, que yo creo que era por falta de una cosa de movilidad, que yo no daba valor. Para mí, daba igual. Y ahora yo sé que es fundamental tener movilidad, tener un preparador para recuperar y hacer las cosas. Y yo creo que ese es el fruto, estar dos años ahí sin lesión. Entonces, contento con esto".

Trayectoria de Natan hasta llegar a la élite: "Yo salgo del Red Bull Bragantino, que es un equipo que tiene muchos jóvenes. Entonces, yo salgo de allí. Yo voy a Nápoles, que yo creo que era campeón italiano. Y yo cambio de país, de lengua. Yo creo que es normal para la adaptación un poco. Tenía dificultad. En Italia me faltaron muchas personas que me abrazaran, no sé, brasileños más cercanos. Fue muy diferente cuando llegué aquí, que me abrazan como el club y todo, las personas. Entonces, fue más fácil mi adaptación. Salgo y llego a Nápoles. Tengo un año difícil. Una lesión también en el hombro y después me recupero y no juego más. Tengo tres cambios de entrenadores y todo. Pero ya pasó. Yo creo que fue un año de aprendizaje. Yo aprendí mucho. Crecí mucho como hombre, como jugador también. Y vengo para el Betis. Me encuentro aquí una familia. Y me adapto muy rápido con Vitor Roque, con Johnny, con todos los brasileños que tenía. Con Antony también, que llega un poco después. Todos los españoles también me abrazaron muy bien. Me siento un sevillano también ya. La adaptación fue más tranquila aquí.

Jugador querido en el vestuario: "Me gusta hablar, me gusta hacer bromas también. Yo creo que es fácil hacer amistad conmigo. Yo soy una buena persona. Me hacen bromas. Cuando me pongo un poco nervioso, hablo un poco mal. Pero se entiende. Junior, Pablo, siempre hacen estas bromas. Pero ya es segundo idioma. Ya entiendo italiano, español ya, dominando. Me falta solo inglés ahora".

Cómo se siente en el Betis: "Cuando yo escuché el himno, yo sabía que este era mi sitio, que esta era mi casa. Me gusta estar en casa con mi familia, hacer mis cosas con ellos. Y cuando vengo de Brasil para Sevilla, entonces tengo que aprovechar el viaje, hacerlos conocer la ciudad y todo. Salgo con ellos. Cuando yo solo, no salgo tanto. Salgo más para el restaurante, para comer. Tengo un poco de pereza. Yo salgo más cuando está mi familia o algunos amigos".

Mundial 2026 con Brasil: "Yo creo que es el sueño de todos los jugadores, jugar en el Mundial. Yo sé que es difícil. Yo tengo muchos jugadores en mi posición que están bien, también están haciendo una gran temporada. Pero yo tengo un sueño. Yo estoy haciendo el mismo. Yo estoy trabajando. Yo estoy… Ojalá que el míster Ancelotti pueda hacer que en esta lista esté entre los nombres. Si me quieren convocar, yo estoy disponible y contento. Sería un sueño para mí y para toda mi familia. Yo quiero jugar en este Mundial, pero tenemos más dos Mundiales aún, ojalá, para jugar. Y quién sabe, este o el próximo, yo puedo estar disputando el Mundial y cumpliendo un sueño".

Aprendizaje de Bartra, Llorente y Valentín: "Yo creo que Bartra y Diego son jugadores con más experiencia, aprendo mucho de ellos, dentro del campo y fuera también. Diego me ayudó mucho cuando llegué, porque hablaba italiano, yo al inicio no entendía tanto español y me ayudaba a hablar conmigo en el campo. Y Bartra también es un líder, un capitán. Y Valentín es un joven, yo me llevo muy bien con Valentín, ¿no? Como tiene esta rivalidad Brasil-Argentina, pero somos muy amigos y a mí me gusta, los argentinos les gusta pelear por cada balón, me identifico mucho cuando juego con él, a mi lado, cuando él juega de lateral o de central, pero me gusta mucho jugar con él, aprendo bastante día a día con ellos y yo creo que somos cuatro centrales que nos complementamos".

Mejores delanteros de LaLiga: "Yo creo que de la Liga es Lewandowski. Con Mbappé también, a pesar de que no es un delantero de mucha fuerza, pero es de mucha velocidad. A mí me gusta enfrentar a estos delanteros más fuertes, porque yo me pongo en contacto con ellos y yo soy fuerte también, entonces tenemos un buen duelo. Pero Borja Iglesias también. Cuando jugamos en contra, tenemos una gran pelea juntos. Y en el entrenamiento también, en la pretemporada, entrenamos bastante juntos y era difícil. Todo el entrenamiento salíamos los dos con dolor".

Champions: "Sería la segunda vez en la historia, ¿no? Que Betis podría disputar esa competición. Tenemos la ilusión y sabemos que dejamos escapar un poco este año, la cuarta plaza también la Europa League. Sabíamos que podíamos llegar un poco más lejos. Salimos dolidos de esta eliminación, pero no podemos quejarnos. Quedan los cuatro partidos. Yo creo que podemos ganar estos cuatro partidos y ojalá que la quinta plaza sea la Champions".

Afición: "A mí me encanta, cuando quito un balón, yo creo que mi celebración me deja más centrado en cada partido. Y ese cariño de la afición, cuando vibra conmigo, me pone más queriendo más, queriendo jugar cada partido. Por eso yo creo que jugar la Champions, quitar un balón jugando la Champions, va a ser indescriptible, tanto para mí, tanto para la afición".

Cómo es el Betis: "Yo digo, familia. Yo creo que para mí, familia es muy importante. Entonces, yo tengo ese cariño de ser una persona familiar. Y cuando llego aquí, Betis me acudió como una familia. Entonces, cuando hablo para mí, Betis es mi familia. Entonces, me siento bien. Donde me siento bien, yo estoy en casa, yo estoy con las personas que más quiero. La palabra es familia".