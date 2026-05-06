La polivalencia de Aitor Ruibal en el Betis: "Me costó aceptar ese papel, porque tú lo que quieres es ser siempre titular en tu posición, pero cuando lo hice, me fue mejor"

Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Real Betis Balompié, está cada vez más adaptado y más asentado en la entidad verdiblanca, siendo la presente temporada la más goleadora de su carrera desde que estuviera cedido en el Rayo Majadahonda. El de Sallent suma en total cinco goles y cuatro asistencias.

Como una de las voces autorizadas del vestuario de la entidad de las trece barras, Aitor destaca en una entrevista en El País cómo fue su llegada al Betis y la importancia que tuvo en ello su abuelo Rodrigo: "Mis padres trabajaban. Si él no hubiese estado… No sé qué hubiese sido de mí. Mi abuelo venía temporadas largas a Sevilla, pero le empecé a ver muy raro en las videollamadas… tenía cáncer. Mi abuelo fallece y al mes debuto con el primer equipo. Fue como: 'Me cago en la hostia. Qué mala suerte'. Daría lo que fuese porque viese todo lo que vino después".

En el vestuario del conjunto verdiblanco, Aitor empezó a conectar en temas personales con Héctor Belleríny con Borja Iglesias durante su paso por la disciplina bética: "Con ellos empecé a hablar de temas que nunca me había planteado. Creían más en mí que yo mismo. Eso me dio mucha confianza y empecé a preocuparme por cómo funciona el mundo". ¿Deberían posicionarse más los jugadores? "Cada uno hace lo que quiere. No lo juzgo. Lo que no compro es eso de 'no me mojo porque soy futbolista'. No te mojas porque no quieres meterte en líos. Si dices eso me estás invalidando a mí: sirve para que venga otro a decirme que me calle porque soy futbolista y no debo opinar".

En el plano deportivo, Manuel Pellegrini es el entrenador que más jugo le ha sacado a Aitor Ruibal, pero ello ha sido gracias a la predisposición del jugador de prestarse a actuar en diferentes posiciones. El de Sallent cuenta cómo lleva esa polivalencia: "Me costó aceptar ese papel, porque tú lo que quieres es ser siempre titular en tu posición, pero cuando lo hice, me fue mejor. Empecé a trabajar cosas tácticas específicas para cada puesto y ahora, después de tanto tiempo jugando en diferentes posiciones, se me hace más fácil".

El altercado de Aitor Ruibal en Vallecas con un aficionado que lo insultó desde la grada

El 15 de diciembre de 2025, al término del Rayo Vallecano 0-0 Betis de la jornada 16 de LaLiga en el estadio de Vallecas, mientras Aitor Ruibal hacía balance del empate ante los micrófonos de Movistar+ todavía sobre el verde, el capitán verdiblanco sufrió insultos desde la grada, llamándolo "Maricón". A ello, el 24 bético respondió: 'Ale, homófobo'". Sobre este hecho ha querido dejar claro que es algo común en varios estadios, sin querer "generalizar": "Ese día estaba especialmente cansado. Escuché el mismo comentario en varias zonas del campo. No hay que generalizar, pero se ve en muchos campos. Muchas veces el problema viene de casa. Hay sitios donde vas a jugar y ves a niños de 7 años insultando a los jugadores".