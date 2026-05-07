Alineación probable del Betis ante la Real Sociedad: Pellegrini puede repetir el plan del Oviedo

El Real Betis Balompié afronta este sábado en el Reale Arena una cita clave para afianzar la quinta plaza y acercarse a una nueva clasificación europea. El equipo de Manuel Pellegrini, quinto con 53 puntos, visita a una Real Sociedad que llega novena con 43 y que sólo mantendría opciones reales de acercarse a los verdiblancos si consigue la victoria.

Los precedentes del Betis de Pellegrini en San Sebastián invitan al optimismo. En seis partidos oficiales en el Reale Arena, el técnico chileno sólo ha perdido una vez. Su balance incluye el empate 2-2 de enero de 2021, la contundente victoria copera por 0-4 en 2022, varios empates sin goles y el triunfo liguero por 0-2 de octubre de ese mismo año, con goles de Juan Cruz y Borja Iglesias. La única derrota llegó la pasada temporada, cuando la Real se impuso por 2-0 con un tanto en propia de Diego Llorente y un penalti transformado por Oyarzabal. Pese a ello, el Betis ha demostrado durante la etapa de Pellegrini que sabe competir en Anoeta, incluso en partidos cerrados y de máxima exigencia.

El conjunto verdiblanco llega al duelo tras golear 3-0 al Oviedo, con doblete de Cucho y gol de Abde, y después de sumar siete de los últimos nueve puntos en Liga. Pellegrini podría incluso repetir el once que venció al cuadro asturiano. La Real, por su parte, viene de perder ante el Sevilla y afronta el partido con la Europa League ya asegurada tras conquistar la Copa del Rey.

Alineación del Real Betis Balompié

El plan de Pellegrini: no tocar el once ante el Oviedo

El posible plan de Manuel Pellegrini en el Reale Arena bien puede pasar por repetir el once que le endosó el pasado domingo un 3-0 al Oviedo, aunque hay posibles novedades que podrían colarse en algunas demarcaciones.

Bajo palos, con once porterías a cero entre Liga y Europa League, Álvaro Valles será el titular frente a la Real Sociedad. El guardameta de La Rinconada se ha hecho con la meta verdiblanca en el campeonato doméstico y tendrá que ser determinante ante un conjunto txuri-urdin con calidad en los metros finales.

En el lateral derecho estará Héctor Bellerín, ayudado por Diego Llorente y Natan en el eje y por Ricardo Rodríguez, que viene de cuajar un gran duelo ante los ovetenses, en el lateral zurdo. La posible duda aparece en el doble pivote, sobre todo si Pellegrini quiere sujetar más la medular. Ahí aparecería la figura de Marc Roca junto a Sofyan Amrabat, pero se prevé que sea Pablo Fornals quien acompañe al de Huizen a escasos partidos de una nueva lista, esta vez mundialista, de Luis de la Fuente.

Giovani Lo Celso, durante el Betis-Oviedo de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Por delante de los dos internacionales por Marruecos y por España estará Giovani Lo Celso. El rosarino anda buscando su mejor versión o una óptima que le permita convencer a Lionel Scaloni para ir con Argentina al Mundial.

Antony estará en la derecha, Abde en la izquierda y Cucho Hernández, que viene de facturar un doblete, su primero como bético, a los de Almada, en la punta de lanza. El quinto puesto está en juego, el once de gala estará en el campo y Manuel Pellegrini sabe que lo tiene en su mano.