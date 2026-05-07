Manuel Pellegrini sólo ha perdido una vez en el Reale Arena: el plan del Betis para blindar la quinta plaza este sábado ante la Real Sociedad

Cuatro finales por afianzar el quinto puesto le quedan al Real Betis Balompié. Instaurado todo el campeonato en la zona alta de LaLiga, el conjunto de Manuel Pellegrini viajará este viernes hasta San Sebastián, ciudad en la que se medirá a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en un duelo que puede significar la entrada en competiciones europeas por sexto año consecutivo de la mano del Ingeniero.

Para ello, el conjunto verdiblanco intensifica ya las sesiones previas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de cara a un partido en el que Pellegrini podría incluso repetir el once en tierras vascas que lo llevó a ganarle 3-0 al Oviedo. Los béticos se presentan en quinta plaza con 53 puntos, mientras que los donostiarras llegan novenos con 43.

Pellegrini mejoró los resultados del Betis en el Reale Arena

Con Manuel Pellegrini a los mandos del Betis han sido seis partidos oficiales, cinco de Liga y uno de Copa del Rey, los que se han disputado en el estadio de la Real Sociedad. En esta secuencia de encuentros, ocho son los goles que han marcado los verdiblancos y cuatro los que han encajado, siendo una única la ocasión en la que ambos equipos anotaron, en la primera visita con el Ingeniero.

El primer precedente de Pellegrini en el Reale Arena fue un empate en el que los verdiblancos lograron recomponerse. En enero de 2021, la Real se puso 2-0 con goles de Isak y Oyarzabal, pero el Betis rescató un 2-2 en el tramo final con tantos de Sergio Canales en el 85' y Joaquín en el 92'.

Los jugadores del Betis celebran el primer gol de Juanmi en el Real Sociedad-Betis de Copa del Rey de 2022 en el Reale Arena / Javier Etxezarreta / EFE

El punto culminante llegó en la Copa del Rey. En febrero de 2022, el Betis firmó una de sus noches más contundentes de la era Pellegrini con un 0-4 en los cuartos de final. Un doblete de Juanmi, más los goles de Willian José y Aitor Ruibal en un muy buen partido de Willian Carvalho y Rui Silva, abrió de par en par el camino hacia unas semifinales que acabarían siendo parte esencial del título copero verdiblanco de aquella temporada.

Dos meses después, de nuevo en Liga, Real Sociedad y Betis empataron 0-0 en un duelo directo por Europa. Aquel resultado reforzó otra constante de esta etapa: el Betis de Pellegrini ha sabido sobrevivir en Anoeta incluso cuando no ha encontrado el gol.

Cuándo fue el último triunfo del Betis en San Sebastián

La victoria bética más reciente en Liga en San Sebastián llegó en octubre de 2022. El Betis ganó 0-2 con goles tardíos de Juan Cruz y Borja Iglesias, ambos en el tramo final y con Álex Moreno como asistente decisivo en los tantos béticos. Un triunfo con sello Pellegrini, esperando el momento para asaltar un feudo complicado.

Mikel Merino e Isco Alarcón pugnan por un balón en el Real Sociedad-Real Betis Balompié de hace dos temporadas en el Reale Arena / AFP7 vía Europa Press

Desde entonces, las sensaciones y resultados en el Reale Arena han bajado. El Betis igualó a cero en diciembre de 2023 en el último partido del año, ya con seis titulares de la actual plantilla, y la visita más reciente la pasada campaña se saldó con la única derrota de Pellegrini en San Sebastián. Los goles en propia de Diego Llorente y un dudoso penalti marcado por Oyarzabal dieron la victoria por 2-0 a los realistas, que no vencían como locales desde el 3-1 de octubre de 2019 sin Pellegrini y con Rubi en el banquillo bético.

Cómo llegan Real Sociedad y Betis al partido

El choque liguero de este sábado en el Reale Arena fijado a las 21:00 se presenta como una oportunidad de oro para el Betis para certificar la participación europea. Tras golear por 3-0 al Oviedo con un doblete de Cucho y un gol de Abde, los de Manuel Pellegrini llegan a San Sebastián repuestos del varapalo europeo y con 7 de 9 puntos en el casillero en los últimos tres encuentros. Seis puntos le saca al Celta, nueve a Getafe y Athletic y diez a la Real Sociedad.

Por su parte, los de Pellegrino Matarazzo afrontan el duelo tras perder en Nervión ante el Sevilla por la mínima y con la Europa League ya en el bolsillo tras ganar al Atlético de Madrid en La Cartuja la final de la Copa del Rey. A los txuri-urdin, únicamente un triunfo los acercaría a un Betis al que recortaría tres puntos, quedándose a siete y con nueve por disputarse posteriormente.