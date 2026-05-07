El Betis puede optar a ser equipo de Champions League este jueves: las cuentas para que el cupo extra sea para España

El Betis tiene más cerca que nunca la clasificación de la Champions League. Aunque el Atlético de Madrid parecía que le complicó las cosas tras perder en Londres ante el Arsenal, el PSG le hizo un favor al cuadro bético. Sí es verdad que el gol de Harry Kane recortó distancias sobre España (0,143 puntos, la distancia es de 0,424), pero ahora el cupo extra está muy cerca de ser para La Liga.

En los partidos de semifinales que restan esta semana en competiciones europeas, las puntuaciones posibles varían según el resultado y la clasificación. En el caso del Friburgo, obtendría 0,429 puntos si gana y logra pasar la eliminatoria -0,286 si gana pero no se clasifica y 0,143 si empata sin conseguir el pase-. Por su parte, el Rayo Vallecano sumaría 0,429 puntos en caso de victoria con clasificación, 0,186 si empata y aun así pasa de ronda, y 0,063 si pierde pero logra avanzar.

Las cuentas están hechas. La única esperanza que los alemanes tienen para hacerse con la plaza extra para la máxima competición continental es que el Friburgo gane la final de la Europa League. Si no ocurre esto, todos los escenarios favorecen a los españoles.

No habrá que esperar a nada más si en la noche de este jueves el Rayo gana y pasa. En ese caso, a Alemania no le bastaría ni siquiera si el Friburgo levanta su primer título europeo. Las cosas se pueden complicar si el Rayo Vallecano pierde. En ese caso, sobre todo si el Friburgo gana, las distancias podrían recortarse considerablemente, hasta el punto de que todo se decidiría en la final.

España podría perder el cupo extra de Champions League por 0,005 puntos de diferencia

Existen combinaciones en las que España y el Betis saldrían perjudicados por una distancia mínima. Si el Rayo Vallecano pierde la semifinal y no pasa y el Friburgo pasa a la final de la Europa League, la plaza extra sería 100% para la Bundesliga con una diferencia de 0,005 puntos.

Igualmente, hay otros casos en los que el quinto clasificado español sería equipo de Champions por poca diferencia. Ocurriría si el Rayo pasa empatando y pierde la final y el Friburgo empata en la final. En ese escenario, España ganaría el cupo extra por tan solo 0,04 puntos de diferencia.

Lo que está claro es que los béticos deberán estar pendientes a los partidos de la tarde de este jueves. El pase del cuadro madrileño a la final de la Conference certificaría casi al 100% esa quinta plaza, todo dependiendo de si lo hace ganando o no. En caso de que ganen en Francia, el Betis será equipo de la Champions League.

También los de Pellegrini deberán estar pendiente al partido en Alemania. Si el Friburgo no logra pasar a la final, independientemente de si gana o pierde el partido, el Betis también será equipo de la máxima competición continental.