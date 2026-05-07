Real Sociedad - Betis: horario y dónde ver el partidazo por la quinta plaza de Liga

El Real Betis Balompié tendrá este sábado en el Reale Arena un duelo clave para afianzar la quinta plaza e incluso para atar participación europea la próxima temporada por sexto año consecutivo. Los de Manuel Pellegrini viajan para medirse a una Real Sociedad con diez puntos menos que los verdiblancos y con la Europa League amarrada tras ganar la Copa del Rey.

El quinto lugar en LaLiga EA Sports cada día tiene más aroma a verde y blanco, pero para ello debe refrendar las buenas sensaciones el conjunto de las trece barras en San Sebastián frente a los de Pellegrino Matarazzo, que vienen de caer en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla y se medirán a un Betis que venció por 3-0 al Oviedo en La Cartuja y que parece repuesto del varapalo ante el Braga.

En el apartado de altas y bajas, Manuel Pellegrini tendrá una vez más que hacer descartes al tener a sólo dos de los 27 jugadores disponibles lesionados, Marc Bartra y Ángel Ortiz, que se pierden lo que resta de campaña. El filial se juega el domingo la permanencia en la Nueva Condomina ante el Real Murcia, por lo que Pablo García puede ser otra de las ausencias del primer equipo y la restante decidirse entre Junior Firpo, si no está al cien por cien aunque ya entrena con normalidad, o viajar 24 a tierras vascas.

Horario del partido entre Real Sociedad y Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta San Sebastián para medirse a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en la jornada 35 de LaLiga EA Sports este sábado 9 de mayo a partir de las 21:00 en el Reale Arena.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo realista, el conjunto de Manuel Pellegrini ha vencido en dos, empató en dos y perdió el más reciente la pasada campaña por 2-0 con goles de Llorente en propia y Oyarzabal. En la ida en La Cartuja venció el Betis por 3-1 en la jornada 5.

Dónde ver por televisión el Real Sociedad-Real Betis Balompié

El encuentro entre la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en abierto por Teledeporte y en Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.