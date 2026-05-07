España gana el cupo extra de Champions League y el Betis depende de sí mismo para jugarla la próxima temporada: deberá ser quinto en Liga

El Real Betis Balompié ya no tendrá que estar pendiente de las competiciones europeas actuales. Con la victoria al Estrasburgo y pase a la final de la Conference League del Rayo Vallecano, el conjunto de Manuel Pellegrini depende de sí mismo para disputar la edición de la Champions League 2026/27. Para ello deberá conservar la quinta posición en Liga que actualmente ostenta y en la que saca seis puntos al Celta, nueve a Getafe y Athletic y diez a la Real Sociedad, su rival en el campeonato de este fin de semana.

Hasta esta noche, España llegaba en Europa con una distancia positiva de 0,424 sobre Alemania, el perseguidor por la plaza extra europea que daba otro acceso a Champions. Todo ello tras reducirse la misma con el gol de Harry Kane en el Bayern-PSG.

Así llegaban España y Alemania en la pelea por el cupo extra y así ha terminado tras semifinales

Antes de disputarse los partidos, en el caso del Friburgo, obtendría 0,429 puntos si gana y logra pasar la eliminatoria -0,286 si gana pero no se clasifica y 0,143 si empata sin conseguir el pase-. Por su parte, el Rayo Vallecano sumaría 0,429 puntos en caso de victoria con clasificación, 0,186 si empata y aun así pasa de ronda, y 0,063 si pierde pero logra avanzar.

Tras los resultados de esta noche de Friburgo en Europa League y Rayo Vallecano en Conference League, la plaza extra es para España. Con el triunfo del conjunto alemán al Sporting de Braga por 3-1, Alemania suma 2 puntos por ganar y 1 extra por entrar en la final, cantidades a dividir entre 7 por la totalidad de equipos europeos germanos en Europa. El resultado total, 21,785 puntos.

La esperanza para los alemanes estaban en que los de Íñigo Pérez no igualaran su resultado, pero al ganar por 0-1, parando en el descuento Batalla un penalti crucial, las cuentas dan vencedora a España y el Rayo disputará la final de la Conference League contra el Crystal Palace. Como el Friburgo, el Rayo ha sumado 2 por ganar y 0,5 en su caso por pasar a la final de la Conference, cantidades a dividir entre 8 por la totalidad de equipos españoles que disputan este año competiciones europeas. La suma final es de 22,093 puntos.

El calendario de Liga del Betis en su camino a la Champions League

Cuatro partidos de Liga restan en la temporada para que el Real Betis Balompié, con Manuel Pellegrini a los mandos, repita clasificación europea por sexto año consecutivo, algo que tiene al alcance de su mano en San Sebastián este sábado frente a la Real Sociedad.

Lo que no aseguraría este fin de semana en caso de vencer en el Reale Arena es el quinto puesto que da acceso a Champions League. Podría aumentar la ventaja a nueve puntos con el Celta, su perseguidor más cercano que si cae en el Metropolitano el domingo sólo podrá rebasar al Betis por el goal average general en el que los verdiblancos también aventajan a los celtiñas en 7 goles a favor más de diferencia (52/41 Betis por 48/44 Celta).

Tras medirse a los de Pellegrino Matarazzo, el Betis de Pellegrini recibirá al Elche el martes 12 en La Cartuja a las 20:00, visitará al Barça el domingo 17 a las 19:00 en horario unificado si no hay modificación, y cerrará LaLiga contra el Levante en La Cartuja en día y horario por confirmar.

Ese es el camino de los verdiblancos para conservar una quinta posición en el campeonato que dará acceso a disputar la próxima edición de la UEFA Champions League.