La Champions League que persigue el Betis: una diferencia de más de 14 millones sólo por entrar

A falta de cuatro partidos para que concluya LaLiga EA Sports, el Real Betis Balompié ya conoce con certeza que el quinto puesto dará acceso a Champions League. El escenario, con la participación europea por sexto año consecutivo con Manuel Pellegrini encarrilada, presenta una posibilidad que cambiaría de forma radical la dimensión deportiva y económica de la temporada.

A 8 de mayo de 2026, en las vísperas del partido en San Sebastián, el equipo verdiblanco figura quinto en la clasificación, con 53 puntos en 34 jornadas, seis por encima del Celta, que ocupa la sexta plaza, nueve por encima de Getafe y Athletic y con diez de ventaja sobre la Real Sociedad.

La quinta plaza permitirá ir a la Champions

Tras la victoria del Rayo Vallecano al Estrasburgo en Conference League el pasado jueves, España se aseguró el cupo extra restante para participar en la Champions League, premio que obtendrá quien quede quinto en LaLiga. Ese puesto lo ocupa ahora mismo el Betis, que tras ganar 3-0 al Oviedo consolidó la posición y ya sabe que no será lo mismo acabar en Europa League o Conference que jugar la Champions League. En pagos, la diferencia es abismal.

El primer salto: 18,62 millones por jugar la liguilla de Champions

La principal diferencia está en el fijo por entrar en la fase liga. Según la circular económica oficial de UEFA para el ciclo 2024-27, cada club que disputa la fase liga de la Champions recibe 18,62 millones de euros. En la Europa League, el fijo baja a 4,31 millones. En la Conference League, se queda en 3,17 millones.

Premio fijo por participar en la fase liga Concepto UEFA Champions Europa League Conference Dif. Champions vs Europa Dif. Champions vs Conference Fijo por fase liga 18,62 M€ 4,31 M€ 3,17 M€ +14,31 M€ +15,45 M€ Comparativa de dinero entre competiciones UEFA

Para el Betis, la traducción es directa: sólo el billete de entrada a Champions supondría 14,31 millones más que jugar la Europa League y 15,45 millones más que caer en la Conference. Y eso antes de contar victorias, empates, clasificación final de la fase liga, rondas eliminatorias, taquilla o el pilar de valor.

Cada partido también vale mucho más

La Champions no sólo paga más por participar. También multiplica el valor de cada resultado. UEFA fija 2,1 millones por victoria y 700.000 euros por empate en la fase liga de la Champions. En Europa League, cada triunfo vale 450.000 euros y cada empate 150.000. En Conference, la victoria se paga a 400.000 euros y el empate a 133.000.

Diferencia de premios por victoria en Europa Premios por resultado en la fase liga Resultado en fase liga Champions Europa League Conference Victoria 2,1 M€ 450.000 € 400.000 € Empate 700.000 € 150.000 € 133.000 €

La diferencia por partido es clave para un club como el Betis. Una victoria en Champions vale 1,65 millones más que una victoria en Europa League y 1,7 millones más que una victoria en Conference. Un empate en Champions vale 550.000 euros más que uno en Europa League y 567.000 euros más que uno en Conference.

Si un equipo ganara todos sus partidos de fase liga, el máximo por resultados sería de 16,8 millones en Champions —ocho victorias—, 3,6 millones en Europa League —también ocho victorias— y 2,4 millones en Conference, donde la fase liga tiene seis partidos.

La clasificación de la fase liga añade otro premio

El nuevo formato UEFA también paga por la posición final en la fase liga. En Champions, el ranking se reparte mediante 666 participaciones: el último cobra una participación de 275.000 euros y el primero, 36 participaciones, lo que equivale a 9,9 millones antes de ajustes por empates no distribuidos. Además, los ocho primeros cobran 2 millones extra y los clasificados del 9º al 16º reciben 1 millón adicional.

Bonus por ranking de la fase liga Bonus por ranking Champions Europa League Conference Valor de cada participación 275.000 € 75.000 € 28.000 € Mínimo por ranking 275.000 € 75.000 € 28.000 € Máximo por ranking 9,9 M€ 2,7 M€ 1,008 M€ Extra puestos 1º–8º 2 M€ 600.000 € 400.000 € Extra puestos 9º–16º 1 M€ 300.000 € 200.000 €

Aquí aparece otra cifra relevante para el Betis: el mínimo deportivo UEFA por jugar la fase liga de Champions, incluso sin ganar ni empatar, sería de 18,895 millones si se suma el fijo de entrada y el peor bonus de ranking. En Europa League, ese mínimo sería de 4,385 millones. En Conference, de 3,198 millones. No incluye el pilar de valor ni la taquilla.

Pasar rondas: el otro gran abismo económico

La diferencia se dispara a partir de las eliminatorias. En Champions, acceder a octavos supone 11 millones. En Europa League, 1,75 millones. En Conference, 800.000 euros. Y el salto se mantiene en cada ronda.

Premios por ronda alcanzada en eliminatorias Ronda alcanzada Champions Europa League Conference Play-off eliminatorio 1 M€ 300.000 € 200.000 € Octavos de final 11 M€ 1,75 M€ 800.000 € Cuartos de final 12,5 M€ 2,5 M€ 1,3 M€ Semifinales 15 M€ 4,2 M€ 2,5 M€ Final 18,5 M€ 7 M€ 4 M€ Campeón (extra adicional) 6,5 M€ 6 M€ 3 M€

Hay un matiz importante para no cometer un error habitual: el campeón de Champions no cobra 25 millones adicionales por ganar la final. UEFA lo divide así: 18,5 millones por llegar a la final y 6,5 millones extra para el campeón. La suma de ambos conceptos sí alcanza los 25 millones, pero no es un premio único añadido al finalista.

El pilar de valor: el antiguo ‘market pool’ ya no se explica así

A los pagos fijos y deportivos se añade el llamado value pillar, o pilar de valor. UEFA explica que este concepto sustituye y combina el antiguo market pool —valor del mercado televisivo nacional— con el coeficiente individual de cada club. En Champions, ese pilar asciende a 853 millones de euros; en Europa League, a 198 millones; y en Conference, a 57 millones.

Por eso, en una noticia actualizada, conviene no decir simplemente que "hay que sumar el market pool". La fórmula ya no funciona así. La cantidad exacta que recibiría el Betis por este apartado no puede cerrarse hoy, porque depende de la lista final de participantes, de la posición de España en el reparto audiovisual, del coeficiente del club y de la clasificación dentro de los rankings internos que calcula UEFA.

Qué puede presupuestar el Betis de forma segura

La cuenta prudente es ésta: si el Betis jugara la Champions, tendría como referencia 18,62 millones de fijo por la fase liga, más al menos 275.000 euros por ranking, antes de resultados, rondas, pilar de valor y taquilla. Eso eleva el mínimo deportivo UEFA a 18,895 millones.

En Europa League, el mínimo equivalente sería de 4,385 millones. En Conference, de 3,198 millones. La diferencia mínima entre jugar Champions y Europa League sería, por tanto, de 14,51 millones sólo en fijo más ranking de fase liga. La diferencia mínima entre Champions y Conference subiría a 15,697 millones.

Y a partir de ahí, cada resultado agranda la distancia: una victoria en Champions vale 2,1 millones, frente a 450.000 euros en Europa League y 400.000 en Conference. Cada punto europeo, para el Betis, tendría un precio muy distinto según la competición.

Abde y Antony celebran un gol en la victoria ante el Real Oviedo / AFP7 vía Europa Press

La taquilla, fuera de esta cuenta UEFA

A estas cantidades habría que añadir los ingresos de día de partido. El reglamento UEFA 2026/27 recoge que cada club conserva sus ingresos por venta de entradas, asumiendo también sus gastos. Por tanto, una eventual Champions no sólo incrementaría el reparto UEFA, sino también el atractivo comercial y de ticketing de cada noche europea.

La conclusión: Europa sí, pero no cualquier Europa

Entrar por sexto año en competición europea supone para el Betis un salto deportivo importante además del plano económico, pero pasar de disputar Europa League a Champions League supone contar con más de 14 millones de euros sólo por acceder a la fase de liga, cantidades que irán en aumento por victoria, empate y ronda superada.

Quedar quinto para los verdiblancos no es ya un objetivo marcado a principio de año, es una obligación. Tras atar España la plaza extra por rendimiento UEFA, el Betis defiende un pase a la Champions League y una entrada directa al mayor escaparate continental de clubes que puede condicionar no sólo el próximo mercado y la planificación deportiva, sino el techo competitivo de un Betis que tiene en su mano dar un salto importante.