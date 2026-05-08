Manuel Pellegrini no se fía de la Real Sociedad: "No podemos tener la más mínima confianza de verla entregada"

El Real Betis Balompié se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con dos ausencias en sus filas más Pablo García, a las órdenes del filial de Dani Fragoso. Por ello, Manuel Pellegrini tendrá que hacer un único descarte para el duelo por la Champions en San Sebastián.

El técnico santiaguino repasó en rueda de prensa la lista de convocados ante la Real Sociedad y valoró las posibilidades del equipo de entrar en la máxima competición continental de clubes. "Junior ha hecho toda la semana con nosotros y vendrá convocado. Vamos a ver ahora la lista, hablamos con el cuerpo médico y haremos la lista con 23 o 24 si todos están bien".

Cómo llega el equipo: "Llega bien, siempre hemos tratado de estar en las tres competiciones, repito que el gran mérito del equipo es que cuando tuvo el traspié en Europa League pudimos mirar a LaLiga y vernos en posiciones importantes. Pensamos en tres puntos".

Carta informativa del Sevilla para vigilar los partidos del Betis de final de temporada: "No tengo opinión sobre lo que haya salido, no tiene nada que ver con la parte deportiva, no sé por qué lo hicieron, me corresponde lo de dentro del campo".

Champions con quinta plaza: "Creo que hasta la semana pasada no dependíamos de nosotros y no teníamos que hablar, teníamos la obligación de ser quintos para llegar a Europa. Con los resultados de ayer se abre una puerta que nos permita jugar con mucha ilusión la Champions y debemos buscarlo en esos cuatro partidos".

Ilusionado con la Champions: "Primero, por supuesto, mucha ilusión por poder llegar a la Champions League, no es fácil llegar a jugarla y sería un muy buen logro conseguirlo con el Betis, pero tenemos que demostrarlo en estos cuatro partidos y luego ver a futuro, hacer un buen partido contra la Real y cuando tengamos la quinta plaza hablamos".

Qué Real Sociedad espera: "Siempre hemos hablado de sumar tres contra la Real Sociedad y mientras las matemáticas den todas las puntuaciones son importantes. La Real tiene la posibilidad con más o menos y no podemos tener la más mínima confianza de verla entregada, menos en su casa y ante su público. Hay que hacer un muy buen partido para puntuar y salir a buscar el partido desde el comienzo. Pasa mucho cuando se consigue un logro como la Real de tener Europa, nos pasó cuando nosotros la hemos tenido, que se puntúa poco y cuando se llega a finales de competiciones europeas pasa también. Por eso es importante tener un equilibrio. La Real si bien ya está en Europa siempre va a querer demostrar por qué está en el lugar que está. Lo importante no es la Real, es pensar cómo llega el Betis".

Isco: "Con Isco hablamos todos los días, va mejorando un poco más y veremos cuándo tiene el 100% sin dolor en el cartílago para que se sienta más liberado pero progresa dentro de lo esperado".

Pellegrini, comparación con su futuro predecesor: "Son todas las cosas especulaciones a futuro, mientras no tengamos la clasificación no voy a hablar de ello. La verdad que no tengo interés en compararme, hago la labor que me corresponde, haber estado seis años en Europa es muy importante, cuando se pierde hay que mirar para LaLiga y lo que vaya a pasar cuando no esté aquí, ya veremos cuándo será, hará otro trabajo el que venga con sus métodos".

Infravalorar ser quinto: "No sé cuál es esa gente, siempre hemos tratado de inculcar una afición mayor de llegar a lo más alto que permite, llegar a lo máximo es lo importante, en esta liga con tres cupos que nunca van a dejar los tres grandes y lo que intentamos hacer y luego lo analiza cada uno con la perspectiva que crea conveniente".

Bartra lesiones: "No le permite jugar esta temporada, no es muy grave y no le alcanza para volver".

Cómo está Lo Celso: "Gio se ha ido recuperando, no está para 90 minutos, ha ido tomando más ritmo y es muy importante para nosotros".

Altimira: "Como todos los jugadores van teniendo distintas etapas en el año, está entre los diez u once que más han jugado. Se han recuperado lesionados, tenemos variaciones tácticas, pero es un jugador muy útil para el plantel y seguirá teniendo sus oportunidades".