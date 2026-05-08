Pellegrini, obligado a hacer un descarte para el Real Sociedad-Betis

El Real Betis Balompié prepara en la Ciudad Deportiva Luis del Sol su partido del sábado ante la Real Sociedad en el Reale Arena, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini busca reforzar su quinta posición, que ya sabe que dará acceso a Champions League, y podría incluso asegurar su clasificación europea para la próxima temporada.

Marc Bartra y Ángel Ortiz son bajas confirmadas para lo que resta de curso, por lo que no viajarán a San Sebastián. Junior Firpo, en cambio, ya ha vuelto a entrenar con normalidad y podría entrar en la convocatoria. El dominicano ya acumula tres sesiones consecutivas y lo normal es que entre en la citación.

Pellegrini, obligado a hacer un descarte para la batalla en San Sebastián

En la búsqueda de la Champions League, Manuel Pellegrini, que comparecerá a las 12:30 de este viernes, tendrá que hacer un descarte para el Real Sociedad-Betis en tierras vascas.

Con las ausencias por lesión de Bartra y Ángel, y con Pablo García a las órdenes de Dani Fragoso para luchar por la permanencia del Betis Deportivo en el partido en la Condomina contra el Murcia, Manuel Pellegrini puede optar por viajar con 24 a San Sebastián o con dejar a uno en tierra para no descartarlo allí.

El Betis de Pellegrini tiene buenos antecedentes recientes en San Sebastián. En seis visitas oficiales al Reale Arena, el técnico chileno sólo ha perdido una vez, con un balance marcado por victorias importantes, como el 0-4 en Copa de 2022 y el 0-2 liguero de ese mismo año, además de varios empates. La única derrota fue la pasada temporada por 2-0 ante la Real Sociedad. Aun así, el historial demuestra que el Betis suele competir bien en Anoeta bajo el mando de Pellegrini.