El Betis tira un 0-2 en Anoeta ante la Real Sociedad y comprime la pelea por la Champions a falta de tres partidos (2-2)

El Real Betis Balompié no logró asaltar el Reale Arena. Los goles de Antony y Abde iban camino a dar la victoria al conjunto verdiblanco, que tuvo las mejores en un duelo con muchas llegadas y grandes fallos, pero con todo casi dicho una mano de Aitor la entendió punible Muñiz Ruiz dentro del área y Oyarzabal hizo las tablas definitivas.

Comenzó la noche algo torcida para los de Manuel Pellegrini con la lesión de Natan que lo dejó fuera del once en el calentamiento. Unas molestias obligaron al Ingeniero a recomponer un once, que ya presentaba novedades en los carriles y en la medular, con la entrada de Ricardo Rodríguez en el carril zurdo y moviendo a Valentín al eje.

Sin tiempo para que el público tomara asiento en San Sebastián, Antony tuvo la primera en una contra del Betis que lanzó Fornals a Cucho y que finalizó el de Osasco, protagonista activo durante toda la primera parte. Remiro le sacó el remate con la boca del estómago, teniendo que ser atendido, y tres más tarde, brasileño y navarro se midieron en un mano a mano que desperdició el atacante bético con todo a su favor.

De las dos ocasiones de Antony se pasó a un contragolpe de libro de la Real que llevó Oskarsson y que erró cuando tuvo que cederla a Barrenetxea, apareciendo Aitor Ruibal in extremis para cortar el pase y que Valles la hiciera suya.

El susto del conjunto de Matarazzo no frenó a los verdiblancos, que volvieron a gozar de otra gran oportunidad tras una jugada que culminó Abde topándose a Remiro.

Sin que las ocasiones de uno y otro cesaran, los donostiarras rozaron también el gol en una doble tras Kubo habilitar a Oskarsson, encontrándose a Valles, y en el rechace con un tiro de Sergio Gómez que interceptó Llorente y lo desvió al palo.

Continuamente de un lado a otro, fue el Betis quien abrió el marcador antes del descanso. Altimira avanzó por el costado diestro tras combinar con Antony, se la devolvió al de Osasco tras llevarse a dos rivales y el brasileño sacó a relucir su zurda en un disparo marca de la casa que se coló por el palo largo de Remiro.

Como terminó el primer acto comenzó el segundo el Betis, metiéndole un zarpazo al electrónico con un imperial Abde Ezzalzouli. El de Beni Melal recibió un balón en la banda, se zafó de Jon Martín y dejó correr el esférico y cuando lo tocó cambió por completo la dirección de la carrera para enfrentar a Remiro, hacerse hueco para el golpeo y chutar al palo largo, anotando ayudándose del palo.

Le inyectó el conjunto bético dos golpes severos a la Real en momentos clave del partido que le sirvieron para afrontar una segunda parte viviendo más en campo propio y esperando sorprender a la contra ante un equipo donostiarra que se fue creciendo hasta que lograra el empate final ante un Betis que se vino abajo.

La intensidad de los realistas, no vista desde que ganaron la Copa al Atleti en La Cartuja, metió miedo al Betis hasta en dos ocasiones con dos goles anulados a Gorrotxategui y a Oyarzabal por sendos fueras de juego.

El déficit de los verdiblancos, que empezaban a sufrir en contras yendo ganando y en centros laterales, intentó arreglarlo Pellegrini metiendo a Amrabat en el campo por Altimira y dando descanso a Fornals por Isco para tener balón, pero no consiguió el efecto deseado.

El empuje de la Real terminó reduciendo las diferencias en el marcador en uno de los muchos balones al área. Sergio Gómez se hizo hueco en la izquierda, la colgó y Orri Óskarsson le ganó la batalla a Llorente y Valentín y definió al cielo de la portería de un Valles que sacó todo lo parable.

En los minutos finales, con el encuentro ya bajando en ritmo por el cansancio, el Betis por medio de Isco, Amrabat y Deossa, los frescos, y las arrancadas de Abde, encontró la forma de defenderse y hacer largo el choque, pero en el descuento no pudo evitar que una mano de Aitor en el área, en posición natural, la entendió como penalti Alejandro Muñiz Ruiz. Desde los once metros no falló Oyarzabal y los de Pellegrini se quedaron sin el triunfo y terminaron salvando el punto con un paradón con el pie de Valles a Óskarsson.

El Real Betis Balompié sumó finalmente un empate que le permite distanciarse a cuatro puntos del Celta tras ganar los olívicos en el Metropolitano y mantiene una quinta plaza que tendrá el premio de la Champions League.

La relajación tras el 0-2 de Abde y el paso atrás que dieron los jugadores en el campo acabó provocando que una Real más que batalladora consiguiera un punto que le deja a diez de los de Pellegrini y dice adiós a la posibilidad de jugar la máxima competición continental, pudiendo dar por terminada una temporada que ya pareció finiquitada cuando conquistó el torneo copero.