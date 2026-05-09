Las notas de los jugadores del Betis ante la Real Sociedad: Altimira, Abde y Valles, los mejores de un Betis que se dejó ir en Anoeta

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos muy valiosos en Anoeta tras ir ganando 0-2 con un penalti de Aitor en el descuento que transformó Oyarzabal.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: con un 0-2 a favor no puedes permitir que la Real Sociedad te coja contras, pero tampoco puede hacer ver al equipo que era momento de meterse atrás. Se equivocó quitando a Altimira y dejando a Roca y probablemente el partido no demandaba a Isco ni jugar casi 20 minutos sin delantero. Un punto que pudieron ser tres.

Titulares

(7) Álvaro Valles: le metieron dos goles pero salvó más de cuatro. El pie que saca en el descuento valió un punto. Muy buen partido

(4) Aitor Ruibal: un penalti bastante al límite en el 90' y la posterior expulsión empañó un partido más que correcto del de Sallent que mantuvo a raya a los realistas.

(6) Diego Llorente: el mejor de la defensa, el único capaz de ordenar a un Betis que se aculó demasiado y tuvo que sacar y sacar balones. Su cara en la última jugada cuando despejó atrás y casi entra dice mucho del gran compromiso que demuestra en cada partido.

(3) Valentín Gómez: Óskarsson le ganó la batalla en el 1-2 y antes ya dio muestras de estar sufriendo en los tantos anulados. La falta de continuidad quizá le priva de alcanar un mejor nivel, pero lo cierto es que dio muchas facilidades a los de Pellegrino.

(6) Ricardo Rodríguez: metió varios balones interesantes al espacio, secó a la Real en tareas defensivas y lejos de sufrir salió ganador de casi todas las acciones de recuperación. Cuando más cerca está de terminar su vinculación con el Betis ofrece su nivel más correcto. Se marchó con molestias.

(3) Marc Roca: salió en la foto de los dos goles anulados y no generó superioridades en la medular. Incomprensible que terminara él el partido y no Altimira.

(8) Sergi Altimira: gran puesta en escena en San Sebastián. Muy correcto con balón, distribuyendo con criterio, frenando por momentos el correcalles y asistiendo a Antony en el 0-1 con una gran dejada después de aclarar él mismo al de Osasco llevándose a dos rivales. Injustamente sustituido.

(6) Antony: en el minuto seis hubiera estado suspendido con dos fallos garrafales ante Remiro, sobre todo el mano a mano, pero dejó un gran gol antes del descanso para abrir el marcador.

(6) Pablo Fornals: el mejor en trabajos de presión en campo rival y quien le puso en bandeja en el minuto 6 el mano a mano a Antony. Volvió a cuajar un buen encuentro tras otros menos finos con balón. A la hora de trabajar siempre es el primero y casi siempre, quien mejor lee y roba gracias a ello.

(7) Ez Abde: otro gran partido de Abde. En el primer tiempo se coló como delantero y Remiro le impidió celebrar el 0-1, pero en el segundo fue capaz de irse de Jon Martín y marcar un auténtico golazo para hacer el 0-2. Veremos si el Betis, en caso de venderlo, es capaz de no regalarlo.

(6) Cucho Hernández: en el minuto 3 ya había regalado un gol a Antony en un partido en el que él apenas se puso de cara al gol y tuvo que sacar su faceta de nueve en cuerpo de diez. Se hartó de distribuir balones, cambiar marcas y habilitar espacios a sus compañeros.

Suplentes

(4) Rodrigo Riquelme: entró muy enérgico y todo se quedó casi ahí cuando en su primera ocasión Remiro le negó el gol. Se diluyó.

(4) Sofyan Amrabat: se notó que entró pero no para bien, para mal, ya que el Betis terminó echando de menos a Altimira y no cerró la medular ni dio oxígeno en la salida.

(5) Isco Alarcón: intentó mantener el balón y que el Betis no se dejara llevar por el empuje de la Real. Poco a poco.

(5) Héctor Bellerín: tuvo que actuar como lateral zurdo al tener que retirarse con molestias Ricardo Rodríguez.

(5) Nelson Deossa: un par de arrancadas interesantes y poco más. Salió en un momento que el Betis ya no era el Betis que había sido todo el partido y tampoco sumó en la presión corriendo de un lado a otro sin sentido.