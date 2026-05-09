Manuel Pellegrini, tras el empate del Betis en Anoeta ante la Real Sociedad: "Perder esos dos puntos deja un sabor amargo tras haber ido 0-2"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, repasó en los micrófonos de DAZN y en rueda de prensa el empate del Betis ante la Real Sociedad en Anoeta.

Análisis del partido: "El partido nunca estuvo controlado, fue muy abierto, hicimos en el primer tiempo un gol, con dos o tres oportunidades clarísimas, ellos también tuvieron llegadas. Un partido muy abierto. Con el 2-0 empezamos a perder el control del balón, tuvieron dos goles anulados por fueras de juego milimétricos, es un equipo que juega bien en su casa y el penal les permitió empatar el partido. En el segundo tiempo partimos bien con el 0-2, pero a los 15 o 20 minutos perdimos el control, pero ese penal de infortunio lograron empatar el partido. No creo que el 0-2 fuese realidad por lo que estaba pasando. Jugamos ante un buen equipo en su casa y nos costó mantener el control de balón".

Ventaja perdida en el segundo tiempo: Con el 2-0 nos tiramos muy atrás, perdimos el control, ellos apretaron bien, llegaron de forma permanente. Queda el sabor amargo de haber ido 2-0 y haber empatado de penal en el 93, por otro es un punto que suma a estas alturas, que siempre es positivo en la búsqueda de la clasificación".

Qué buscaba con los cambios: "Intentamos sujetar el marcador, porque nos estaban llegando, no pudimos controlar el balón, seguimos atacando, nos refugiamos un poco en el resultado y ese penal les permitió empatar el partido".

Antony. "En los primeros diez minutos tuvimos dos muy claras, apretando en el campo de ellos, recuperamos y tuvimos dos muy claras de Antony. No las convirtió, después hizo un gran gol en el que convirtió. Es un partido que, de repente, fue muchísimo más parejo de lo que en el marcador se veía, los dos habíamos tenido oportunidades, pero perder esos dos puntos da un sabor amargo. Ojalá ese punto nos sirva para clasificarnos en esa recta final del campeonato".

Pelea por la Champions League: "Lo veo como una lucha importante, es una ventaja 4 de 9 que no deja de ser. Tenemos oportunidad en casa de lograrlo y tenemos que ir el martes a sumar tres puntos más y ya veremos al final quién queda en la quinta posición".

Penalti de Ruibal: "No lo he visto. No puedo dar opinión. Si la pelota le da en la mano queda en criterio del árbitro si dar penalti o no. No lo he visto".

Lesión de Natan: "Natan venía con una pequeña molestia. Antes del partido en el calentamiento la sintió. A eso se sumó la lesión de Ricardo, por eso pusimos a Bellerín. También tenemos lesión de Diego Llorente, lo que nos dejaría bastantes empobrecidos de defensores para el próximo partido. Veremos si Natan se recupera para llegar a ese partido".

Cómo está Isco: "Es muy importante que Isco vaya tomando minutos. Hoy día era el jugador ideal para tener más el balón pero no lo pudimos hacer. Es un jugador muy importante y cada partido que vaya jugando que mejore y veremos como evoluciona esa lesión. Es un jugador muy importante".

Gestión del partido en la segunda mitad: "Intentamos gestionarlo de la mejor manera posible. Estábamos 0-2 en el segundo tiempo pero a los 15 minutos empezamos a perder el control. Quisimos retener el balón y cuando no se consigue el objetivo le queda la duda de los cambios que hizo pero en ese momento me parecía lo correcto".