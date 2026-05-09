Real Betis Balompié
La Champions pasa por San Sebastián para el Betis de Manuel Pellegrini
El conjunto verdiblanco busca asegurar la quinta plaza de LaLiga, que daría acceso a la Liga de Campeones, frente a una Real Sociedad con la clasificación europea asegurada tras ganar la Copa
El Real Betis Balompié se presenta este sábado por la noche en el Reale Arena buscando ponerle casi el broche a la temporada. Nada sería definitivo, quedarán nueve puntos más por disputarse, pero la quinta plaza que posee y a la que lleva tiempo agarrado por ser mejor que sus competidores y no sólo mira a la Europa League, da el premio de disputar la Champions League. El choque con la Real Sociedad de la jornada 35 emplaza a los de Manuel Pellegrini a defender y aumentar la renta de su tesoro más preciado, el quinto puesto de LaLiga.
Con 53 unidades en la tabla, el Betis vive y empieza la jornada seis puntos por encima del Celta, nueve sobre Getafe y Athletic y diez respecto a los donostiarrras. Las cuentas tras asegurar España el cupo extra elevan la importancia de un duelo que llega en San Sebastián frente a una Real sobre la que el Ingeniero fue taja "No podemos tener la más mínima confianza de verla entregada", en alusión a la imagen que el conjunto txuri-urdin ha dado tras vencer en la Copa del Rey al Atlético de Madrid y asegurar Europa: un punto de nueve posibles.
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