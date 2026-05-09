La Champions pasa por San Sebastián para el Betis de Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié se presenta este sábado por la noche en el Reale Arena buscando ponerle casi el broche a la temporada. Nada sería definitivo, quedarán nueve puntos más por disputarse, pero la quinta plaza que posee y a la que lleva tiempo agarrado por ser mejor que sus competidores y no sólo mira a la Europa League, da el premio de disputar la Champions League. El choque con la Real Sociedad de la jornada 35 emplaza a los de Manuel Pellegrini a defender y aumentar la renta de su tesoro más preciado, el quinto puesto de LaLiga.

Con 53 unidades en la tabla, el Betis vive y empieza la jornada seis puntos por encima del Celta, nueve sobre Getafe y Athletic y diez respecto a los donostiarrras. Las cuentas tras asegurar España el cupo extra elevan la importancia de un duelo que llega en San Sebastián frente a una Real sobre la que el Ingeniero fue taja "No podemos tener la más mínima confianza de verla entregada", en alusión a la imagen que el conjunto txuri-urdin ha dado tras vencer en la Copa del Rey al Atlético de Madrid y asegurar Europa: un punto de nueve posibles.

Alineación del Real Betis Balompié

El camino a la Champions ha de fraguarse en San Sebastián

Manuel Pellegrini, que recupera a Junior Firpo para la convocatoria, viajará con las bajas ya conocidas de Marc Bartra y Ángel Ortiz, además de Pablo García con el filial y de Adrián San Miguel, el descarte final.

El santiaguino tiene prácticamente a todo su bloque disponible y podría y apunta incluso a repetir el once que venció por 3-0 al Oviedo en La Cartuja, con Álvaro Valles bajo palos, Bellerín, Diego Llorente, Natan y Ricardo Rodríguez en defensa, Amrabat y Fornals en la medular, Lo Celso por delante y Antony, Abde y Cucho Hernández en el frente ofensivo.

El propio Pellegrini fue claro en la previa. La Real Sociedad llega con la Europa League en el bolsillo tras ganar la Copa del Rey, pero eso no convierte el partido en un trámite. "No podemos tener la más mínima confianza de verla entregada", advirtió el Ingeniero. Y menos en Anoeta, ante su público y frente a un rival que, aunque llega a diez puntos, sólo mantiene una opción real de volver a apretar la pelea si gana. Pero sobre todo, Pellegrini destacó que "lo importante no es la Real, es pensar cómo llega el Betis, con los resultados de ayer se abre una puerta que nos permita jugar con mucha ilusión la Champions y debemos buscarlo en esos cuatro partidos".

Los precedentes sí invitan al optimismo bético. Pellegrini sólo ha perdido una vez en seis visitas oficiales al Reale Arena. Allí ha empatado, ha ganado en Liga y firmó una de las noches más recordadas de su etapa con aquel 0-4 copero camino del título.

El Betis ha sabido competir en San Sebastián, incluso cuando el partido se ha cerrado y el margen ha sido mínimo, pero el premio que tiene ahora por delante se llama Champions League. Para el club supondría un salto mayúsculo a nivel deportivo y económico tras varias temporadas, con Pellegrini, seis en concreto con esta si lo rubrica, entrando en Europa. En las manos del Betis, de los jugadores y de Pellegrini está subir el escalón que te asciende a la máxima competición de clubes.

El Ingeniero es claro y quiere que todo sea matemático para hablar de otros menesteres que provocan un ruido sobre los últimos encuentros que al santiaguino ni le va ni le viene mientras se centra en sus objetivos y no tiene que ir echando cuentas. La Real, con ganas de levantarse y volver a competir como antes de la Copa, examina a un Betis que llega con 7 de 9 puntos obtenidos tras el varapalo ante el Braga, repuesto de aquello y con las ganas de dar el paso esperado de un equipo que quiere 21 años después volver a escuchar la composición de Tony Britten sobre Zadok the Priest de Händel, esta vez y por primera, en el estadio de La Cartuja.