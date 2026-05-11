Alineación y horario del Betis-Elche: Pellegrini, con el once de gala excepto en defensa

El Real Betis Balompié se ha ejercitado este lunes por primera y última vez en la previa del duelo liguero ante el Elche en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Los de Manuel Pellegrini, que recuperaron a Ricardo Rodríguez y Diego Llorente, no tuvieron entre las filas a Natan, que se sumará como bajas a las de Aitor Ruibal por sanción, Pablo García que está con el filial, y Marc Bartra y Ángel Ortiz por lesión.

Después del empate del pasado sábado en el Reale Arena, el Ingeniero tendrá que dosificar a la plantilla de cara al choque contra los de Eder Sarabia en el que podrían certificar la Europa League e incluso la Champions League ante un rival que se juega la vida por el descenso.

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini, obligado a rotar

Con menos de 72 horas de descanso, Manuel Pellegrini se verá obligado a hacer rotaciones para un partido trascendental en la lucha por la Champions League frente al Elche, que llega a La Cartuja con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos.

Bajo palos estará Álvaro Valles un día más tras ser salvador en San Sebastián. Por delante, Héctor Bellerín, que descansó contra la Real Sociedad, volverá a un once cuya pareja de centrales pasa por Valentín Gómez y un compañero. Diego Llorente o Ricardo Rodríguez, ambos tras ejercitarse con normalidad en la previa, deberían ser los que opten a una zaga cuyo lateral zurdo contará con Junior Firpo, fuera de un once desde la lesión tras el duelo con el Celta.

En la medular, Pablo Fornals parte con ventaja por delante de Sergi Altimira para ser el acompañante de Sofyan Amrabat en el doble pivote, con Giovani Lo Celso, sin minutos en San Sebastián, como mediapunta.

En las alas, la verticalidad la pondrán Antony y Ez Abde con Cucho Hernández en punta en un duelo que puede asegurar volver 21 años después a Champions League.

Horario del partido Real Betis Balompié - Elche CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, se disputará este martes 12 de mayo a partir de las 20:00 horas en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Elche CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.