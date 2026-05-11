Ancelotti y Scaloni ponen sus ojos en Heliópolis: Antony y Lo Celso, en las prelistas de Brasil y Argentina para el Mundial 2026

En la mañana de este lunes, Manuel Pellegrini ha comparecido en sala de prensa en la previa del Real Betis Balompié-Elche Club de Fútbol, abordando diferentes temas como la situación de Giovani Lo Celso, que entra en la prelista de 55 jugadores de Argentina de cara al Mundial 2026. Quien también entra en la homónima de Brasil es Antony, que pasa a ser tenido en cuenta por Carlo Ancelotti de cara a la cita mundialista que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

Pellegrini, sobre Lo Celso

Sobre el argentino, que fue suplente en San Sebastián, dijo Pellegrini que fue simplemente por decisión técnica: "Uno cuando hace un once inicial considera muchos aspectos, dentro de eso cuando se juega el próximo partido, dentro de eso teníamos a Lo Celso, teníamos a Cucho Hernández, teníamos a Héctor, a Chimy y Amrabat apercibidos. También es importante, sabemos la recuperación de los jugadores, de sábado a martes no es lo mismo que de sábado a sábado, así que por distintas circunstancias hicimos el once inicial y veremos cuál es el mejor para iniciar y terminar".

Respecto a la convocatoria con la Albiceleste del rosarino, el Ingeniero no dudó al señalar que irá al Mundial: "Lo veo como un jugador absolutamente desequilibrante, así que no tengo ninguna duda que va a estar en el Mundial con Argentina. Por otro lado, no lo veo para jugar el sábado 90 minutos y el martes 90 minutos, tuvo una lesión bastante complicada, un tendón bastante largo, así que tratamos de llevar a cada uno de los jugadores por el camino que creemos que es el más correcto, pero sin lugar a dudas que es un jugador absolutamente desequilibrante y está muy bien".

Prelista de delanteros de la Selección de Brasil para el Mundial 2026 Igor Jesus (Nottingham Forest) Vini Jr. (Real Madrid) Raphinha (Barcelona) Matheus Cunha (Manchester United) Luiz Henrique (Zenit) Gabriel Martinelli (Arsenal) João Pedro (Chelsea) Estêvão (Chelsea) Neymar (Santos) Endrick (Lyon) Rayan (Bournemouth) Antony (Real Betis) Igor Thiago (Brentford) Pedro (Flamengo) Richarlison (Tottenham) Kaio Jorge (Cruzeiro)

Antony vuelve con Brasil casi un año después

Después de un año, Carlo Ancelotti vuelve a confiar en Antony. El seleccionador italiano, que ya llamó al de Osasco para los duelos ante Ecuador y Paraguay el pasado verano gracias al gran rendimiento del jugador en el Betis, vuelve a poner sus miras en el extremo bético para la prelista del Mundial 2026.

Precisamente, Antony competirá en su posición con un exbético, Luiz Henrique, para ganarse un billete al certamen del verano. 53 son los jugadores totales que conforman una prelista que habrá de quedarse en 26.

Quien no entra en la lista de posibles candidatos a ir al Mundial con Brasil es Natan de Souza, cuyo buen rendimiento no lo ha primado Ancelotti. Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Porto), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Alexsandro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Beraldo (PSG), Vitor Reis (Girona) y Murillo (Nottingham Forest) conforman la lista de centrales de la prelista.