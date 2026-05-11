El Betis expresa su malestar con la Policía y Subdelegación del Gobierno por la distancia entre la afición y jugadores en la llegada al estadio de La Cartuja

El Real Betis Balompié ha expresado públicamente su profundo malestar con la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla y el Cuerpo Nacional de Policía por la distancia que, considera, separa de forma insalvable a los aficionados béticos de los jugadores en el acceso al Estadio durante los días de partido.

Distancia entre la afición bética y el equipo

En el comunicado, la entidad verdiblanca argumenta que en los últimos años se fue aumentando la distancia entre los béticos y el autobús del equipo en el acceso al Estadio Benito Villamarín, pese a las reiteradas peticiones del club para hacer más viable la conexión de los aficionados con los jugadores. "Con el traslado al Estadio La Cartuja se ha aumentado incluso más esa lejanía, no existiendo conexión alguna entre los seguidores y el equipo en los accesos. Todas las solicitudes y diferentes alternativas planteadas por el Real Betis han sido rechazadas por el Cuerpo Nacional de Policía para los partidos más importantes de la temporada. Para el encuentro de mañana frente al Elche CF, en el que nos jugamos la clasificación para la UEFA Champions League, hemos vuelto a recibir la misma y taxativa negativa".

"El Real Betis Balompié ha querido promover que la afición dé el máximo apoyo a nuestros jugadores en estos partidos clave de la temporada, tanto en los días previos como en la llegada del equipo al Estadio y en el interior del recinto. Esta práctica se facilita en todos los estadios de España, haciendo compatibles los recibimientos con la lógica seguridad. En los últimos días hemos visto incluso cómo se ha facilitado la cercanía de los seguidores con el bus del Sevilla FC. Se ha generado de esta manera un importante agravio comparativo con el Real Betis Balompié y con los béticos. Tras haber elevado una consulta por escrito a la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla no hemos obtenido respuesta por su parte, sólo la negativa a hacer cualquier modificación en este sentido de cara al partido contra el Elche CF".

Seguridad y fiesta del fútbol

El Betis quiere poner "en conocimiento de todos los aficionados béticos el estado actual de esta situación tras haber recibido numerosas quejas y reclamaciones por parte de nuestros socios. La entidad seguirá trabajando con estas instituciones para garantizar la seguridad en los partidos que, como ocurre en todos los puntos de España, debe ser compatible con la fiesta del fútbol".