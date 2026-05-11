Manuel Pellegrini, a la altura de Zidane, Simeone o Rinus Michels: el Betis clasifica a Europa por sexto año consecutivo

Manuel Pellegrini ha batido un nuevo récord. Esta historia, que comenzó hace ya seis temporadas, ha vuelto añadir una página más al capítulo de hitos que el chileno ha logrado con los verdiblancos. El Betis será la temporada que viene equipo de competición europea por sexta vez consecutiva, un hecho sin precedentes en la historia del club hispalense.

A pesar de no conseguir ganar en Anoeta, el empate del Getafe ante el Oviedo ha certificado que el Betis se clasifique, como mínimo, a Conference League el año que viene, aunque tiene la quinta plaza bastante encaminada.

La séptima plaza, la peor posición liguera del Betis desde que llegó Pellegrini

Antes de la llegada de Pellegrini, que los béticos viesen a su club entre los mejores clasificados era un hecho anecdótico y de celebración. Ahora, podemos hablar de que es algo prácticamente cotidiano, después de que no haya quedado por debajo de la séptima posición desde que 'El Ingeniero' tomara las riendas del equipo en 2020.

La afición verdiblanca ya puede empezar a ahorrar para seguir el año que viene a su equipo alrededor de Europa, a la espera aún de certificar su clasificación a Champions League a través de la quinta plaza, lo que generaría una importantísima inyección económica para los intereses del club. Eso supondría disputar la competición continental 21 años después, cuando Lorenzo Serra Ferrer, quien ostentaba el reconocimiento de ser el entrenador que más veces clasificó al Betis a Europa (cuatro), llevó a los béticos a la Champions League por primera y única vez en su historia.

Pellegrini hace historia más allá del Betis: 100% de clasificaciones a Europa en 14 temporadas

Manuel Pellegrini ya es una insignia de La Liga. El técnico chileno ha disputado 14 temporadas en Primera División, consiguiendo clasificación a competición europea en todas ellas. Un hito que está a la altura de muy pocos.

No es que sea una leyenda del Betis, es que lo es del fútbol español. En ese contexto de dominio sostenido, lo de Manuel Pellegrini adquiere todavía más valor. El chileno no solo ha elevado el techo competitivo del Real Betis Balompié, sino que ha convertido su trayectoria en La Liga en un ejercicio de fiabilidad absoluta, firmando un 100% de clasificaciones europeas durante más de seis temporadas con un mismo equipo.

Manuel Pellegrini en una rueda de prensa previa a un encuentro de Europa League / Julio Muñoz / EFE

Un registro que lo sitúa en una dimensión prácticamente inalcanzable, reservada únicamente a técnicos como Zidane, Ancelotti y Del Bosque con el Madrid, Cruyff y Rinus Michels con el Barcelona, Simeone con el Atlético, Ormaetxea con la Real Sociedad y, ahora, Pellegrini con el Betis.

Estos datos reflejan que lo de Pellegrini no ha sido un ciclo corto de éxito. Es una obra sostenida, una rutina de excelencia que ha convertido lo extraordinario en costumbre. Ahí reside su grandeza: en haber normalizado lo que durante décadas fue excepcional para los béticos.