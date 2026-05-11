Manuel Pellegrini: "Clasificar seis años seguidos a Europa con el Betis ha sido mérito de todos"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa en la previa del duelo liguero ante el Elche confirmando que aún puede llegar Natan y que Ricardo Rodríguez y Diego Llorente estarán en la lista.

Cómo llega el equipo: "Lo veo primero como siempre digo, difícil como todos en LaLiga, los equipos que están metidos en posiciones complicadas son mucho más difíciles porque tienen que mantener la categoría y tendremos que hacer un partido muy completo".

Cómo está Natan: "Está en observación, seguramente esté en la lista de citados y entre hoy y mañana veremos si está para citar, en condiciones de salir de inicio o para un rato".

Sexto año Europa: "Lo más importante es estar por cierto en lo que uno ha logrado, y el resumen final es que seis años atrás no se lo imaginaba nadie, que eso no sea suficientemente aceptado y tenga que ser la Champions League da más mérito a lo hecho. Que haya más partidos que nos han dado la vuelta no hay una sola explicación fácil, a través del periodismo si hace los cambios y no ganas, nadie dice lo contrario si no se hacen los cambios y no se hubiera ganado, pero soy responsable cuando ganamos y perdemos y le sigo dando la responsabilidad también en la victoria y en la derrota a los jugadores".

Champions: "Bueno, primero, con mucho orgullo que estamos por sexta vez en competición europea, he dirigido 12 en España y he clasificado siempre a Europa, es un reconocimiento personal a un trabajo que uno intenta realizar mejor o peor, y hay que ver cuál es el camino para intentar seguir creciendo y el margen de crecimiento que cada vez sea menor".

Ricardo y Llorente, ok: "Ricardo Rodríguez está bien y no debería tener problemas para estar en la lista de citados. Diego tenía una pequeña contractura, pero su evolución es positiva".

Aspecto mental: "Son varias cosas importantes, como los resultados. También dentro de eso está, por supuesto, toda la parte mental. Esto ya ha sido por ahí una segunda parte de la temporada un tanto convulsionada en cuanto a resultados. A lo mejor no va muy de la mano con las estadísticas, la matemática, así que sí son exactas. En una segunda vuelta nos tuvimos varios partidos sin ganar, donde nos han dado vuelta en un par de ocasiones, cosa que no duele mucho, ganando 2-0, pero el fútbol no está terminado cuando vas ganando 2-0. Entonces, en esa serie de ocasiones esto se va buscando la mejor manera, después de hablar con ellos, para hacerles entender, y así lo pienso yo, que el fútbol es de un momento. El partido podemos haber ganado 5-0, el próximo partido puedes perderlo si crees que vas a ganar porque vienes ganando 5-0. Para perder exactamente igual. Una vez que perdiste se hacen las autocríticas, se hacen las evaluaciones de lo que se hace, pero como digo, en un primer semestre tan extraño, porque tuvimos tantos años sin perder, nos fuimos para afuera de la Europa League, cuando no estamos en Europa tenemos un rendimiento de casi el 60% en la Liga, entonces jugar en Europa no es fácil. Si estamos quintos, tan mal no habrá sido este semestre. Después, por tercera conclusión estadística que son exactas, creo que vamos tercero en puntaje en la segunda vuelta, que ha sido solamente motivo, como digo, de críticas y de mal gusto".

Amrabat: "Primero vamos a terminar la temporada y nos centraremos a conversar. Primero hay que ver dónde terminar y cuáles son después los cambios que se producen en el plantel por diferentes motivos. Es un tema que se va a conversar a futuro y Sofyan es un jugador que nos ha aportado en una posición que teníamos sin un experto como tal pero que han jugado Altimira y Roca. El pivote hace una función muy importante".

Crecimiento del Betis y proyección personal de llevar al Betis más allá: "Cuando llegué por supuesto que venía con mucha ilusión porque había un muy buen plantel. El club había invertido muchísimo dinero ese año en la compra de jugadores, también había vendido por bastante, pero creo que las compras fueron bastante... y una vez que converse con ellos las aspiraciones era clasificar a Europa. Hacerlo seis veces seguidas no es fácil. Se han ido dando argumentos futbolísticos, ideas y dentro de una directiva que creyó en el proyecto, una serie de factores que nos ha permitido estar estas seis temporadas en Europa, lo que no omite recibir críticas, que yo las acepto plenamente. Cada uno ve hasta dónde puede llegar a un proyecto. Clasificar seis años seguidos a Europa ha sido mérito de todos".

Llamamiento a la afición para ir de verdiblanco: "Creo que el llamamiento se puede hacer o no, la gente del Betis no lo necesita, el estadio siempre está lleno y fuera es de los equipos que más afición lleva. Si algo no se puede echar de menos en el Betis es tener el estadio lleno y una hinchada que nos ha apoyado siempre".

Isco: "Va evolucionando tal como esperaba el cuerpo médico, por supuesto también sus actuaciones van de la mano del equipo, el otro día fue importante con un pase decisivo (Girona) y en este que empatamos uno lo ve con distinta cara".

Importancia de gestionar la Champions: "Eso es un tema que una vez que estamos en Champions lo conversaremos, esto por supuesto es un tema importante, pero primero hay que tener el logro, que depende solamente de nosotros, y como hemos hablado muchas veces con el plantel, dependía los últimos cinco partidos de ganar los tres partidos en casa, ya hemos ganado el primero, nos quedan dos más todavía por ganar, por eso dentro de toda la desilusión que fue el empate con la Real Sociedad, también fue un punto que quizás antes de jugarlo, no es un punto como para considerarlo, como dije ante un equipo que en su caso es bastante fuerte, así que en ese aspecto tenemos que seguir por el camino correcto y mañana intentar demostrarlo dentro del campo, esa ilusión está basada en un hecho futbolístico".

Lo Celso: "Uno cuando hace un once inicial considera muchos aspectos, dentro de eso cuando se juega el próximo partido, dentro de eso teníamos a Lo Celso, teníamos a Cucho Hernández, teníamos a Héctor, a Chimy y Amrabat apercibidos. También es importante, sabemos la recuperación de los jugadores, de sábado a martes no es lo mismo que de sábado a sábado, así que por distintas circunstancias hicimos el once inicial y veremos cuál es el mejor para iniciar y terminar".

Lo Celso y Argentina: "Lo veo como un jugador absolutamente desequilibrante, así que no tengo ninguna duda que va a estar en el Mundial con Argentina. Por otro lado, no lo veo para jugar el sábado 90 minutos y el martes 90 minutos, tuvo una lesión bastante complicada, un tendón bastante largo, así que tratamos de llevar a cada uno de los jugadores por el camino que creemos que es el más correcto, pero sin lugar a dudas que es un jugador absolutamente desequilibrante y está muy bien".

Planificación y críticas: "Entiendo perfectamente que la planificación del equipo sea una crítica fuerte si el equipo termina décimo, cuando el equipo vuelva a clasificar, cuando llegamos primera vez en su historia a cuartos de final de la Europa League, cuando llegamos a cuartos de final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Atlético de Madrid, cuando estamos tres fechas antes clasificados para Europa y solamente han sido críticas en la segunda vuelta. Entonces habría que revisar mejor las críticas más que las planificaciones".