Sergi Altimira se reúne con el Director General del RB Leipzig en la previa del Betis-Elche

Sergi Altimira vuelve a situarse en el centro del mercado. A pocas horas de que el Real Betis Balompié afronte un partido clave ante el Elche en la pelea por sus aspiraciones de Champions, el centrocampista catalán ha mantenido un encuentro en Sevilla con sus representantes y con Marcel Schäfer, director general deportivo del RB Leipzig.

La reunión, avanzada por Diario de Sevilla, se produjo este lunes en un conocido restaurante de la capital hispalense. Posteriormente, Zona Mixta desveló la presencia de Schäfer al captar al dirigente del club alemán saliendo del establecimiento, una imagen que confirma el movimiento del Leipzig por uno de los futbolistas verdiblancos con mayor cartel en el mercado.

Altimira es uno de los jugadores del Betis que más seguimiento ha generado en las últimas ventanas. Varios clubes de la Bundesliga llevan tiempo atentos a su evolución. También se ha relacionado al mediocentro con el Sporting de Portugal, aunque por el momento no hay ninguna oferta en la entidad bética.

En Heliópolis son conscientes de que el verano puede obligar a tomar decisiones importantes. El Betis necesita generar plusvalías antes del 30 de junio y la venta de Altimira aparece como una de las operaciones con más recorrido. La entidad verdiblanca, según las cifras que se vienen manejando y que ha podido constatar con fuentes del club El Correo de Andalucía, valoraría al futbolista en una horquilla entre los 20-25 millones de euros.

El encuentro con Schäfer no implica que haya un acuerdo con el Betis, así lo expresan desde la entidad de las trece barras a este medio, pero sí evidencia que el Leipzig ha pasado de la vigilancia al movimiento directo. El club alemán busca posicionarse en una operación que puede acelerarse una vez termine la temporada, especialmente si el conjunto verdiblanco necesita activar salidas para cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio.

Mientras la negociación con el club germano avanza, el Betis de Manuel Pellegrini tiene un partido crucial este mismo martes contra el Elche en el que puede sellar su participación en Europa League -ya tiene segura su presencia en Conference- e incluso ser al término del encuentro equipo de Champions League si el Celta, que juega una hora antes ante el Levante en Balaídos, pierde su partido.