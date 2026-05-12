El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini vence al Elche y logra la vuelta a la Champions League 21 años después (2-1)

El martes 12 de mayo quedará grabado en la memoria de todos los béticos. 21 años después, el Real Betis Balompié consigue volver a la Liga de Campeones de la mano de Manuel Luis Pellegrini Ripamonti.

Fue una tarde en Sevilla marcada sobre todo por el Celta-Levante en Balaídos que empezó a disputarse una hora antes de que los verdiblancos saltaran a La Cartuja contra el Elche de Eder Sarabia. Un encuentro en tierras gallegas lleno de emoción en el que los granotas lograron remontar en la segunda parte y mantener una renta que daría al Betis la posibilidad matemática de atar la Champions League.

Ello lo supo en el descanso, cuando todo el estadio rugió al conocer el resultado final de 2-3 en Vigo, pero antes de ello hubo 45 minutos muy descafeinados en el verde tras un gran inicio de los de Manuel Pellegrini. En el minuto 4 ya lo probó Antony con un disparo marca de la casa que no cogió portería.

El volumen ofensivo del Betis no fue elevado en el primer acto, pero en cuanto el balón lo recibió Cucho a los nueve minutos y vio que no tenía salida diferente a pegarle a puerta, el cafetero no se lo pensó y convirtió con un disparo seco y certero al palo el 1-0 del choque y su undécimo gol en Liga.

Un conjunto verdiblanco que parecía engranado y conectado con el partido, con Lo Celso móvil, participativo e incluso sacrificado en labores defensivas, con Fornals multiplicándose y con Antony, Abde y Cucho inquietando a la zaga ilicitana. El de Osasco tendría el segundo en un golpeo lateral en área a pase del colombiano que se fue sin apenas peligro.

El Betis, con la situación controlada ante un Elche poco profundo, pero empezó a perder empuje y los de Sarabia ganaron protagonismo en campo rival con el paso de los minutos y la cercanía del descanso. Los intentos del conjunto franjiverde terminaron dando resultado y, en un ataque por el costado de Junior, Germán Valera habilitó a Héctor Fort y este le pegó cruzado encontrando ayuda en la pierna del dominicano al querer tapar. 1-1 al descanso.

El paso por vestuarios, con la noticia del final en Balaídos, provocó que el Betis saliera mucho más intenso al ser sabedor que un triunfo le daba acceso matemático a Champions. Las gradas en La Cartuja, algo más contenidas en el acto inicial, mutaron en una caldera que ya no paró de animar hasta el final.

El segundo tiempo comenzaría de cara para los de Pellegrini con la expulsión directa de Petrot por una dura entrada sobre Antony. A Isidro Díaz de Mera no le tembló el pulso y echó al defensor francés del Elche.

Con la balanza desequilibrada en el apartado numérico cogió la batuta por completo el Betis, que inclinó el encuentro hasta someter a los de Sarabia a un córner tras otro, sin ser capaz de salir con el balón jugado ni encontrar aire. El Ingeniero, para darle mayor control a los verdiblancos y más soluciones, cambió a Lo Celso por Isco para refrescar la mediapunta.

En uno de esos múltiples saques de esquina que ya botó el de Arroyo de la Miel tras ingresar en el 61' llegó el 2-1. El malagueño puso el balón al corazón del área, el Elche, metido entero en área despejó a la frontal y ahí, Pablo Fornals, tuvo tiempo para preparar el golpeo y quitar las telarañas de la portería defendida por Dituro. El argentino sólo pudo ver cómo la pelota se colaba y La Cartuja estallaba de alegría.

Las urgencias clasificatorias llevaron a los ilicitanos a ganar metros, a perderle miedo al partido con uno menos y llegaron a intimidar a un Betis que supo contener las aproximaciones al área de Valles y que con el paso de los minutos fue amansando el encuentro y buscando acumular posesiones más largas, no sin ello renunciar a un tercero que le diera la tranquilidad final.

En un duelo más igualado quizás de lo que pareció, el Elche no le perdió la cara y, sin gozar de remates claros, se aprovechó de los nerviós de los verdiblancos por certificar la Liga de Campeones 21 años después.

Muchas faltas e interrupciones hubieron en el largo tiempo de descuento de siete minutos en La Cartuja que tuvo con el corazon en un puño a los más de 50.000 béticos que se dieron cita en el estadio. En el 93' pudo ponerle Cucho el broche cuatro antes de tiempo en una gran carrera contra Dituro en la que no acertó a definir tras regatearlo.

La alegría y las lágrimas de los béticos cuando pitó Díaz de Mera ejemplificaban cuánto se ha sudado este pase a Champions League. 21 años después, el Real Betis Balompié de Haro y Catalán y de Manuel Pellegrini como de todos los verdiblancos, volverá a disfrutar de la máxima competición europea a nivel de clubes.

El himno compuesto por Tony Britten e inspirado en la obra Zadok of the Priest de Georg Friedrich Händel ya se escuchó tras el Betis-Elche y la temporada que viene resonará con fuerzas cuatro veces al menos en el estadio de La Cartuja. La felicidad en el barrio de la alegría queda decretada hasta nuevo aviso.