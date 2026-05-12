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Las notas de los jugadores del Betis ante el Elche: un gol que vale una Champions

Pablo Fornals y Cucho Hernández, los más destacados y los goleadores del Betis ante el Elche

Pablo Fornals celebra su gol en el Betis-Elche de LaLiga en La Cartuja de la jornada 36.

Pablo Fornals celebra su gol en el Betis-Elche de LaLiga en La Cartuja de la jornada 36. / Julio Muñoz / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié logró la clasificación a la Champions League 21 años después tras vencer al Elche por 2-1 en La Cartuja.

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: una Copa del Rey conquistada, una final de Conference League disputada y una clasificación a Champions League. Entrenador élite que instauró en el Betis la ambición y la exigencia. En una noche clave, los mejores con rendimientos individuales devuelven al Betis a la Champions 21 años después. Un ciclo vivo que alcanza una nueva dimensión.

Titulares

(8) Álvaro Valles: atento en todas las acciones y sin culpa en el gol del Elche tras verse sorprendido por el rebote y la dirección que pilla el balón. Gran temporada la suya y más grande aún el sacrificio hecho para volver al Betis.

(8) Héctor Bellerin: celebró 100 partidos con el Betis como capitán el día que la entidad volvió a la Champions 21 años después. Mejor tarde no se puede tener.

(8) Diego Llorente: qué forma de convertirse en la referencia defensiva del Betis. Dejó atrás problemas, volvió más fuerte que nunca y es un seguro para Pellegrini atrás que mejora a sus compañeros. Ahora a jugar la Champions tras una larga carrera.

(7) Valentín Gómez: tras un año de adaptación al Betis y a Europa, el chaval que llegaba de Vélez Sarsfield como una promesa pasará a debutar en la Champions como varios de sus compañeros. Un año de aprendizaje para ir cada día más allá y seguir creciendo.

(6) Junior Firpo: empezó entonado, ofreciendo salidas a Abde y aplicado en defensa, pero en los minutos finales de la primera parte sufrió contra el Elche y por el costado llegó el gol con un rebote que le pegó por mala fortuna. Se volvió a marchar lesionado.

(7) Sofyan Amrabat: no tuvo un día redondo, de hecho por momentos pecó de suficiencia a la hora de jugar y perdió algún que otro balón importante en salida. A pesar de todo ello, es determinante, le da empaque al Betis y demuestra el nivel que tiene casi cada día.

(10) Pablo Fornals: el capitán sin brazalete de este Betis. Su octavo y maravilloso golazo bien le vale al Betis un pase a la Champions League. Qué forma de pegarle al balón y qué jugador y con qué valores tiene el conjunto verdiblanco. Pieza clave el año que viene.

(8) Antony: otra nueva tarde de Antony en la que es determinante y no se arruga. Esta vez no pudo convertir, pero forzó la roja de Petrot que cambió el devenir del segundo tiempo. TOP.

(7) Giovani Lo Celso: entró con sacrificio, con personalidad, pidiendo el balón y moviéndolo. Se marchó en el 60' con signos de querer quedarse más sobre el campo. Un jugador con una calidad sin igual.

(9) Ez Abde: un gran año que no pudo cerrarlo con un nuevo gol en un día en el que estuvo mucho y bien marcado. Ya casi al final pudo hacer la rúbrica. Qué importante sería para el Betis mantenerlo la temporada que viene y qué difícil será encontrar un extremo en caso contrario con tanto gol, gracias a su trabajo día tras día, y tanto descaro a la hora de encarar rivales.

(10) Cucho Hernández: sumó su undécimo gol de la temporada con un golazo en el primer tiempo para abrir el marcador. El Betis encontró a un delantero Champions en un momento crucial y cada día que pasa demuestra lo bien invertido que estuvo cada euro en su contratación.

Suplentes

(8) Isco Alarcón: en sus botas nació el 2-1 con un córner que el sacó y que anotó Fornals. Vuelve a la Champions con el Betis, el equipo en el que se reencontró. Determinante, con su carácter, y sus píldoras de magia en el final de la temporada para volver a la élite del fútbol continental.

(7) Natan de Souza: juega todos los días, tenga o no problemas. Esta vez tuvo que salir por Ricardo tras este lesionarse y terminó sacando balones en área por arriba y yendo al suelo con determinación. Apunta a ser una gran venta este verano.

(Sc) Rodrigo Riquelme: tuvo el tercero en el descuento.

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(Sc) Sergi Altimira: entró para darle pausa al Betis en los minutos finales.

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