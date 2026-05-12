Manuel Pellegrini, tras entrar a la Champions con el Betis: "Clasificar con dos partidos de antelación demuestra que es una gran temporada"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa tras la victoria al Elche por 2-1 en La Cartuja en la que el conjunto verdiblanco certificó su vuelta a la Champions League 21 años después.

Entrada a Champions: "Muy contento, no es fácil estar los seis años en Europa y llegar a la Champions dos partidos antes de que termine el campeonato. Es un triunfo que le debíamos a la hinchada, el equipo siempre se ha levantado tras Atlético, Braga o el empate con el Sevilla. Estábamos terceros en la segunda vuelta, seguíamos peleando y hoy era certificar lo que hicimos. Tuvimos una gran fiesta".

Continuidad de Pellegrini: "Yo no puedo tocar temas que no me corresponden solamente a mí, nos sentaremos a conversar, es un desafío grande y mayúsculo y veremos lo que pasa. Siempre puede haber alguna duda, son dos partes. Las renovaciones son una cosa y las dudas otras".

Posibilidad de que Pellegrini no siga: "He tenido siempre una postura, tengo un contrato firmado y me gusta cumplir el contrato, veremos cómo se desarrolla, que es distinto".

Nota a la temporada: "Por suerte he tenido la posibilidad de jugar con todos en España Champions, dos en Villarreal, una en Madrid y Málaga, tres en Inglaterra y ahora con el Betis. Es un orgullo personal importante pero doy premio a la parte colectiva y los jugadores merecen ese respeto tras críticas recibidas. Hemos tenido lesiones, como es la temporada, como se quiera mirar el vaso, medio lleno o vacío. Medio lleno nos metimos en cuartos de UEL por primera vez, medio vacío tuvimos un varapalo muy duro en casa y supimos reponernos, como tras el Atlético. Seguimos ahí con LaLiga en un tramo de muchos empates, somos los terceros de la segunda vuelta y clasificar con dos partidos antes a la Champions League es una gran temporada y ojalá tengamos la capacidad de seguir creciendo. Cuando las cosas no resultan hay dos caminos: la convicción de lo que uno hace y otra creer que por una derrota el equipo anda mal y hay que cambiar todo. En esa convicción están los logros, tendremos un desafío muy grande como es la Champions League, que hay que saber planificar y conversar".

Críticas en el pasado durante la temporada: "Tenían toda la razón de criticar el momento, estábamos con derrotas dolorosas, nadie está fuera de críticas, otra cosa es la reacción a ellas, el convencimiento de lo que uno hace, que no hay que creer que todo está mal por todos partidos y en ese trabajo y convicción, lo defendí a muerte, lo aguantamos y las estadísticas no mienten y clasificamos dos partidos antes a la Champions League".

Mejor entrenador del Betis: "Gran orgullo, es una entidad para la que solo tengo palabras de agradecimiento y cariño. Nunca encontré un bético que me reprochara nada en la calle, he recibido el cariño de todo el mundo y muy ilusionado por lo conseguido".

Llegar a la Champions, un objetivo con muchas ganas: "Comenzamos el primer partido contra el Elche y pusimos en letras verdes que buscamos el camino a la Champions, algo que no esperaban porque hay equipos con más presupuestos que el resto, pero siempre tuvimos la exigencia y ambición de conseguirlo desde el comienzo. Resultó antes de lo previsto incluso, y la autocrítica que quieren que haga externamente la hago internamente y nunca la haré al revés, la crítica la tiene la prensa, la hace una actividad muy popular y un técnico tiene que controlar las emociones y los momentos negativos. Solamente en West Ham no lo pude lograr, desde hace seis años cómo llegamos y partimos, es un trabajo que me llena de orgullo, no es solo mío, es de la directiva, cuerpo técnico y jugadores. Al plantel hay que agradecerle todo lo que le ha entregado a este club".

Ilusión por disputar la Champions con el Betis: "La ilusión siempre la vamos a tener. En segundo lugar, al experiencia que da esta profesión, me sentí culpable en la derrota de Braga sin saber reaccionar con tres goles muy rápidos. Si hubiéramos seguido igual no hubiéramos conseguido tan rápido este logro salvo que hubiéramos sido campeones de Europa League".

Clasificar a Champions sin el factor del Villamarín y hacerlo en La Cartuja: "Dentro de todo lo que ha sido la temporada, es un factor que no lo tocaba porque suena a disculpa si lo dice el técnico, pero la historia dice que el rendimiento es distinto de los equipos fuera de su estadio y hemos dejado muchos puntos escapar. No podemos entrenar acá el balón detenido porque este campo es abierto y se ve desde todos lados, está haciendo la directiva un estadio nuevo que va a quedar espectacular, acepto que pudo ser una excusa más, pero que nunca usamos".

Operación futura de Antony por el pubis: "Lo tiene que ver el doctor con Antony. Ha ido mejorando, todas las críticas que tuvimos por empatar con el campeón de Copa a dos, hay que ver muchos factores y creo que se manejó muy bien estos dos partidos que son cada tres días y el empate de la Real dolió porque era ganando, pero era difícil. Hay que buscar siempre las dos cosas. Volvería a hacer el plan de partido igual".

Golazo de Fornals, premio a su temporada: "No me gusta individualizar, pero Pablo así lo refleja su llamada con la selección. Todo el plantel ha hecho una gran temporada, tener a Isco fuera, a Gio cuatro meses, tres a Abde, dos a Amrabat, la Copa África, todo ello le da más valor al plantel más que a una individualidad y entre todos hemos logrado participar en todas las competiciones peleando la liga hasta el final. Las individualidades marcan la diferencia, le pongo un 10 a la plantilla completa por dar la cara en un momento complicado".