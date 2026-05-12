El Betis quiere convertir La Cartuja en una noche histórica con aroma a Champions ante un Elche que se juega la permanencia

El Real Betis Balompié tiene este martes el importante compromiso liguero en La Cartuja contra el Elche Club de Fútbol. Los de Manuel Pellegrini, con la Europa League ya asegurada, pueden incluso elevar a definitivo su participación en la edición de la Champions League del próximo año, pero para ello será necesario un triunfo ante los de Eder Sarabia, que llegan a Sevilla con la necesidad imperiosa de ganar para encaminar la permanencia.

Para el conjunto verdiblanco no es un partido más. Pellegrini, que ya ha clasificado al equipo seis años a Europa, contando el presente, de manera consecutiva, tiene el reto de meterlo en la máxima competición de clubes, un horizonte que hace apenas unos años sonaba a sueño y que ahora se discute con naturalidad y se cuela en multitud de conversaciones.

Llega el Betis tras un empate amargo en San Sebastián ante la Real Sociedad, dejando escapar, con un penalti muy controvertido por una mano en posición natural de Aitor Ruibal, una victoria que tenía en su mano tras ponerse 0-2 gracias a dos golazos de Antony y Abde. El Elche aparece, por tanto, como la siguiente parada de un tren con destino final a la Champions cuya última estación puede ser precisamente el conjunto de Eder Sarabia: "Lo veo primero como siempre digo, difícil como todos en LaLiga, los equipos que están metidos en posiciones complicadas son mucho más difíciles porque tienen que mantener la categoría y tendremos que hacer un partido muy completo", manifestó Pellegrini en la previa, que repartió méritos por el logro ya conseguido: "Clasificar seis años seguidos a Europa ha sido mérito de todos".

Alineación del Real Betis Balompié

Rotaciones obligadas y once de gala… salvo en defensa

El Betis quiere más. La Champions, 21 años después de aquella única participación con Lorenzo Serra Ferrer, está al alcance. Y La Cartuja puede ser este martes el escenario de una noche de alto voltaje emocional. Menos de 72 horas separan el partido de Anoeta del choque ante el Elche, y Pellegrini tendrá que administrar esfuerzos en un tramo decisivo. El Ingeniero podrá contar con Diego Llorente y con Natan, que entra en la lista pero está tocado.

A las bajas ya confirmadas de Aitor Ruibal, sancionado, Pablo García, con el filial, y los lesionados Marc Bartra y Ángel Ortiz, se suma la necesidad de recomponer una defensa que llega justa y que perdió en la última hora del lunes a Ricardo Rodríguez, supliéndolo Carlos de Roa en la misma.

Bajo palos repetirá Álvaro Valles, decisivo en San Sebastián. En el lateral derecho apunta a regresar Héctor Bellerín, que descansó ante la Real Sociedad, mientras que el eje de la defensa tendrá a Valentín Gómez como pieza fija a la espera de saber si lo acompaña Diego Llorente o Natan, con Ricardo Rodríguez como alternativa seria a Junior Firpo, que puede volver al once tras su ausencia desde la lesión sufrida ante el Celta viendo que el suizo tampoco llega en perfectas condiciones.

En el centro del campo, Sofyan Amrabat se perfila como eje del doble pivote, con Pablo Fornals por delante de Sergi Altimira, negociando con Marcel Schäfer, director general del RB Leipzig, su posible salida del Betis este verano.

Por delante, Giovani Lo Celso, sin minutos en Anoeta, apunta a recuperar protagonismo como mediapunta. Arriba, el Betis espera volver a encontrar el desequilibrio de sus mejores noches con Antony y Ez Abde en las bandas y Cucho Hernández como referencia ofensiva. Tanto el de Osasco como el de Rosario están en las listas preliminares de Brasil y Argentina de cara al Mundial y tienen que terminar en buenas condiciones la temporada para ir con Ancelotti y Scaloni, respectivamente, al Mundial 2026.

La afición, protagonista incluso antes del balón

El partido ante el Elche llega también envuelto en el malestar del club con la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional por la distancia entre la afición bética y el autobús del equipo en los accesos a La Cartuja y en el Villamarín en el pasado. El Betis considera que la lejanía impide la conexión entre jugadores y seguidores en días clave y ha denunciado un agravio comparativo respecto a otros recibimientos.

No sólo en ese plano será protagonista la afición, ya que el mismo Betis lo ha dejado claro: todos de verdiblanco. Ese es el mensaje que han repetido desde la entidad para crear un ambiente especial en el que la vuelta a Champions, 21 años después, puede hacerse realidad. Manuel Pellegrini ya fue claro con la afición, no hace falta llamarla, siempre está presente en casa y en los desplazamientos: "Creo que el llamamiento se puede hacer o no, la gente del Betis no lo necesita, el estadio siempre está lleno y fuera es de los equipos que más afición lleva. Si algo no se puede echar de menos en el Betis es tener el estadio lleno y una hinchada que nos ha apoyado siempre".

Una tarde-noche en Sevilla de martes, a las 20:00, puede no ser glamurosa, pero si el Betis, y los béticos, quieren ir a la máxima competición continental y volver a escuchar el himno compuesto por Tony Britten e inspirado en la obra Zadok of the Priest de Georg Friedrich Händel, todo pasa por vencer al Elche en el estadio de La Cartuja.