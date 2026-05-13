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Real Betis Balompié

Pablo Fornals, tras la clasificación a la Champions: "El Betis me rescató en un momento en el que ni yo mismo creía en mí"

"En la temporada hemos hecho historia en Europa consiguiendo la Champions, hemos tenido días muy malos y somos conscientes, pero queríamos que este fuera uno de los días que la afición guarda para siempre y estoy muy contento de haber podido participar"

Pablo Fornals celebra su gol en el Betis-Elche de LaLiga EA Sports en La Cartuja

Pablo Fornals celebra su gol en el Betis-Elche de LaLiga EA Sports en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié selló el pasado martes de manera matemática su concurso en la próxima edición de la Champions League al vencer al Elche en Liga por 2-1. El gol de Pablo Fornals en la segunda parte dio al conjunto de Manuel Pellegrini la clasificación a la máxima competición continental. El propio protagonista pasó por zona mixta al término del encuentro dejando un titular para el recuerdo: "El Betis me rescató".

Fornals, feliz: "Imagínate, muy contento por todo, por cómo ha ido el partido. En lo personal, por poder haber metido ese gol tan bonito, que además es muy importante para la afición y para el club. Y muy contento de poder haber certificado jugar en Champions la temporada que viene con el Betis".

Balance de la temporada y una clasificación histórica a Champions: "Ha sido una temporada, yo creo que en los números, buena, haciendo historia en Europa, haciendo historia el día de hoy consiguiendo la Champions. Es verdad que han habido días muy malos también y somos conscientes, pero queríamos que hoy fuera uno de esos días que la afición guarda para siempre y muy contento de haber podido participar".

Mundial 2026: "Bueno, eso no es cosa mía, yo intento poner todo de mi parte. Al final sería muy egocéntrico, no tendría sentido ocultar esos días malos porque creo que todos somos conscientes de que los ha habido, pero yo creo que el fútbol esta temporada nos ha dado días muy bonitos como la noche de hoy".

Dedicatoria del gol a su familia: "Eso es, la dedicatoria ha sido corriendo hacia ellos, también para mi mujer y para mis niños que estaban en la grada. Al final ellos son los que sufren cuando no estoy bien, los que sufren que entrené todos los días a las nueve o a las diez de la noche y al final también es una forma de agradecerles que siempre estén conmigo".

Jugar la Champions y escuchar el himno en La Cartuja: "Yo no lo había escuchado nunca, espero escucharlo el año que viene, así que es muy bonito, suena precioso y espero que podamos disfrutarlo todos juntos".

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Betis, un sentimiento que marca: "Al final me rescató en un momento en el que, ya lo he dicho muchas veces, ni yo mismo creía en mí y a través de los compañeros, de la ciudad, de la afición, pues creo que ha podido aflorar mi mejor versión esta temporada y yo personalmente este año he disfrutado mucho estando aquí en el Betis".

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