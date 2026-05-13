Haro y Catalán hablan sobre la clasificación a la Champions: "Llegamos con la idea de transformar el Betis y hacer felices a los béticos, esto es transformación"

El Real Betis Balompié aseguró el pasado lunes su presencia en la próxima edición de la UEFA Champions League. El conjunto verdiblanco ganó al Elche por 2-1 con goles de Cucho y Fornals y, tras la derrota del Celta por 2-3 ante el Levante, certificó la quinta plaza en LaLiga y el consiguiente premio a jugar la máxima competición continental.

El presidente bético y el vicepresidente, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, comparecieron en los medios del club al término del encuentro.

Fue primero Haro quien valoró el pase a Champions: "Un cúmulo de emociones. Lógicamente, siempre en estos momentos te acuerdas de ya tus seres queridos que no están y sobre todo de la gran alegría que supone para el beticismo un hito como este que hacía 21 años que no se conseguía y para nosotros es algo más del crecimiento. Llegamos con ideas de transformar al club, esto es transformación, esto es hacer felices a los béticos, por lo tanto muy satisfecho".

Más del pase a Champions: "Afortunadamente, se han dado en Liga los resultados para que pudiéramos estar aquí en la Champions, pero tampoco hay que volverse locos, hay que seguir trabajando con los pies en el suelo, disfrutar de esta alegría. Nosotros también tenemos por delante una planificación importante que realizar y seguir con la línea que llegamos hasta ahora, que nos ha ido bien".

21 años son demasiados: "Me acuerdo mucho de esos niños que en los momentos más críticos del club seguían con su camiseta, luciendo sus colores, momentos de mucha debilidad económica, de una situación deportiva escasa en cuanto a los argumentos que podíamos disponer en el campo y ahora poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido siendo como dice José Miguel, estable en Europa, que era el primer paso para conseguir cosas como esta y estando ahí en Europa vamos a estar muy cerquita de repetir cosas bonitas, repetir títulos, pero ya digo, con los pies en el suelo y trabajando día a día".

Qué supone esta clasificación a la Champions: "Desde un punto de vista anímico algo muy importante porque al final, como digo, trabajamos para hacer felices a los béticos y esto es felicidad, por tanto, también unos ingresos adicionales que nos vienen muy bien para una planificación en este verano, pero como sabéis, ya digo, somos ambiciosos con la prudencia que tenemos que tener y con mucha ilusión puesta en lo que viene en el futuro.

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro junto al resto de la junta directiva del club, durante la reunión de la Junta General de Accionistas 2024. / EFE / José Manuel Vidal

José Miguel López Catalán valora la entrada en Champions y da pistas sobre la planificación de verano

La valoración de Catalán sobre el "sueño del Betis: "Sí, la verdad es que era un sueño, siempre lo hemos llamado un sueño que teníamos. También te digo que muchas veces, incluso cuando hemos tenido conversaciones con jugadores que traíamos al Betis, de verdad que ellos también tenían la Champions en la cabeza, pero no lo podíamos decir, no podíamos meternos más presión. Pero realmente yo creo que el hito importante fue cuando pasamos a estar regularmente en Europa, además lo dijimos, el Betis tiene que pasar a estar regularmente en Europa, como ahora, seis años seguidos, y haciendo eso seguro que se va a dar el año en el que demos otra vez el salto a la Champions. Esta era una buena oportunidad, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido además con dos jornadas de más y bueno, ya le dimos, estamos encantados, felices y muy agradecidos también a todos los béticos que han ido empujando al equipo".

"El hito importante fue cuando pasamos a estar regularmente en Europa como ahora, seis años seguidos, y haciendo esto seguro que se dará el año en el que demos el salto otra vez a la Champions"

Sorteo de Champions: "Sí, al final nosotros lo celebramos mucho, lo disfrutamos desde luego y como dice Ángel, con nuestra familia, con nuestros amigos, te da mucha satisfacción, pero también tenemos una responsabilidad grandísima, sabemos que lo que nos viene ahora es un trabajo muy complicado, otra vez de gestión, de planificación y bueno, y de competir en una Champions que ya sabemos que es una competición muy complicada, pero bueno, felices, muy contentos y como te digo, muy agradecidos a todos, ha sido un trabajo de todo el mundo".

Planificación de verano: "Hombre, esto es una gloria bendita, es verdad que lo hemos hablado muchas veces, los principios fueron mucho más complicados, era todo más difícil y ahora, sin embargo, sentimos que, de verdad lo he dicho muchas veces, que estamos en el mejor momento de la historia del Betis o uno de los mejores y tenemos proyectos también muy bonitos como el estadio, siempre teníamos como el nuevo estadio, el entrar en Champions, bueno ya hemos entrado en Champions y estamos con el tema del nuevo estadio, nuestra cantera, estoy muy contento, hoy nuestro equipo juvenil jugará otra vez el año que viene en la Youth League, que es otro punto bastante interesante y bueno, hay que seguir, hay que seguir porque esto de verdad que tanto a Ángel como a mí, como al consejo, como a todos los que estamos ahí en el club, te incluyo a ti también, nos da también muchas pilas otra vez para coger fuerza porque es verdad que el desgaste de la temporada es alto".