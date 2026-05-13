La cantera del Betis celebra la clasificación a Champions: el juvenil jugará la Youth League

El Betis ha hecho historia tras certificar su clasificación a Champions League después de 21 años. La victoria del conjunto de Manuel Pellegrini, sumada a la derrota del Celta ante el Levante, ha confirmado que los béticos estarán la temporada que viene en la máxima competición continental. No son solo buenas noticias para el primer equipo y sus aficionados, sino que fueron excelsas en clave cantera: El primer juvenil verdiblanco pasa a ser equipo de UEFA Youth League, la máxima competición de esta categoría, por tercer año consecutivo.

Los de Javi Barrero no lograron conseguir el título de División de Honor a pesar de la gran temporada. El estar vivo en tres competiciones le pesó al cuadro verdiblanco, algo que el Granada aprovechó para tomar ventaja y coronarse como líder del grupo IV. Aunque finalmente terminaron empatados a puntos, los granadistas tenían ganado el golaveraje particular. Esto impidió que los de Heliópolis se clasificaran a la Youth League por méritos propios.

Una clasificación que eleva el escalón del equipo

Hasta ahora, el Betis se había clasificado a Youth League a través de la Copa de Campeones, que daba acceso a las rondas previas de la competición. Este año, que fueron eliminados en octavos de final ante el Inter de Milán, ha sido el año que han llegado más lejos, jugando, por lo tanto, seis encuentros -cuatro de rondas previas y dos de las eliminatorias-.

Ahora, clasificados por medio del primer equipo, pasan a formar parte de la liguilla como los equipos senior, por lo que se enfrentarán a los mismos clubes con los que juegue el cuadro de Pellegrini. Es decir, como mínimo, jugarán ocho partidos. Un número importante, que enfrentará a sus jugadores ante las canteras de los mejores equipos del mundo.

También es un gran factor para mantener el talento de las categorías inferiores béticas. En los últimos años, los mejores equipos del país se están aprovechando de la buena formación bética y están captando a los mejores jugadores de su cantera. El último de los protagonistas fue Manu Navarro, que puso rumbo al Real Madrid. Ahora, con la participación en Youth League, desde la entidad tendrán más fácil mantener a sus estrellas en cantera, sobre todo en una generación juvenil que es la más exitosa en la historia del club.

Una clasificación que también celebró José Miguel López Catalán. El vicepresidente verdiblanco mostró su satisfacción tanto por el regreso del primer equipo a la máxima competición continental como por el crecimiento de la cantera: "Ya hemos entrado en Champions y estamos con el tema del nuevo estadio, nuestra cantera... estoy muy contento. Nuestro equipo juvenil jugará otra vez el año que viene en la Youth League, que es otro punto bastante interesante", mencionó Catalán tras la victoria ante el Elche.