Confirmado por LaLiga: este es el nuevo horario del Barcelona-Betis en la jornada 37, que coincide con las elecciones andaluzas

La jornada 37 de LaLiga EA Sports, penúltima del campeonato, cambia de escenario horario para el FC Barcelona-Real Betis Balompié. El partido del conjunto verdiblanco en el Spotify Camp Nou, inicialmente incluido en el bloque unificado de las 19:00 horas, pasa a disputarse el domingo 17 de mayo de 2026 a las 21:15 horas, según la programación actualizada de LaLiga y al no haber nada en juego desde el punto de vista clasificatorio tras la conquista de LaLiga por parte del Barça y asegurar la Champions el Betis. El Sevilla FC-Real Madrid, en cambio, se mantiene fijado para ese mismo domingo a las 19:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

LaLiga ya había advertido de que todos los encuentros podían sufrir cambios una vez conocidos los resultados de las jornadas previas, especialmente si alguno de los partidos dejaba de tener incidencia directa en objetivos compartidos como el título, la zona europea o la permanencia. La modificación no afecta ni a los de Hansi Flick ni a los de Manuel Pellegrini, ambos con los objetivos resueltos en el campeonato.

El Betis jugará más tarde en el Camp Nou

El Barça-Betis se disputará finalmente a las 21:15 horas, en una franja posterior al resto de encuentros de la jornada. La decisión llega en un contexto en el que el conjunto azulgrana ya encara el tramo final con el título encarrilado y el Betis se presenta tras haber atado el quinto puesto y su participación en la próxima edición de la UEFA Champions League.

El duelo perderá importancia para ambos equipos, que llegan sin nada en juego en el apartado clasificatorio.

El Sevilla-Real Madrid sigue a las 19:00

El Sevilla-Real Madrid conserva su horario inicial y se jugará el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas. Para el Sevilla, el encuentro ante los blancos será la despedida de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán y puede tener un peso decisivo en la lucha por la permanencia.

El equipo de Luis García Plaza encara ese tramo final con la necesidad de sumar para evitar cualquier sobresalto. La visita del Real Madrid, aunque los blancos puedan llegar sin opciones de título, mantiene una enorme carga competitiva y social para Nervión.

Fútbol y elecciones en un domingo de máxima atención

La coincidencia de la jornada con las elecciones andaluzas del 17 de mayo mantiene el foco dividido entre la política y el fútbol. Andalucía acudirá a las urnas el mismo día en el que Sevilla y Betis afrontarán dos partidos de gran repercusión, aunque finalmente en horarios distintos.

En la capital andaluza, la jornada tendrá ahora dos momentos diferenciados: primero, el Sevilla-Real Madrid a las 19:00; después, el Barça-Betis a las 21:15. LaLiga separa así el partido verdiblanco del bloque unificado, pero conserva una tarde-noche de máxima intensidad deportiva en pleno día electoral.