El bético Aitor Ruibal se opera mañana en Barcelona: estos son los tiempos de recuperación tras la intervención

Aitor Ruibal se operará del menisco el próximo jueves. Fuentes del club confirman que, una vez el cuadro de Manuel Pellegrini han certificado la clasificación a Champios League, el nacido en Sallent de Llobregat ha decidido, junto al cuerpo técnico, adelantar su intervención para agilizar con los tiempos de recuperación. La operación tendrá lugar en Barcelona y, una vez finalice, el club comunicará el parte médico.

Ruibal arrastraba problemas en el menisco externo de la rodilla derecha desde hace meses. Las circunstancias del equipo, que aun no tenía certificado la clasificación a competición europea, sumada a la lesión de Ángel Ortiz, que imposibilitaba la rotación en el lateral derecho, llevaron a que el catalán decidiera forzar en beneficio del equipo. Una vez el Betis ha conseguido el objetivo y no se jugará nada en las dos jornadas restantes, no tenía sentido que continuase jugando con dolor.

Cuáles son los posibles tiempos de recuperación de Aitor Ruibal

Aitor Ruibal es todo un emblema en la historia reciente del Real Betis Balompié. El lateral verdiblanco ha completado su año con más titularidades en las seis temporadas que suma en el equipo de Heliópolis. Es el octavo jugador de campo del cuadro dirigido por Pellegrini con más minutos en liga esta temporada. Ahora, los béticos no podrán contar con uno de sus jugadores más queridos de cara a los dos partidos que le quedan.

Los tiempos de baja pueden variar en función del tipo de operación. En caso de que sea una artroscopia, el jugador comenzará con su recuperación en dos semanas. A las cuatro semanas, podría estar pisando césped y comenzar a correr, aunque no tocando aún balón. Los tiempos estimados en esta situación no son tan largos como se puede esperar ante una operación de menisco, pudiendo recibir el alta competitiva a las seis o siete semanas.