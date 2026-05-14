El Betis Deportivo-Tarazona será gratis y en el Estadio de La Cartuja: la afición verdiblanca será un factor clave en la final por la permanencia

El primer equipo del Real Betis Balompié ha dado por terminada la temporada a falta de dos jornadas. Los de Manuel Pellegrini han conseguido una histórica clasificación a Champions League 21 años después. Es por eso que desde el club han fijado el foco ahora en otro objetivo muy diferente: la permanencia de su filial.

El Betis Deportivo ha tenido una temporada muy irregular, pero todo cambió desde la llegada de Dani Fragoso. El técnico promocionó desde el Juvenil A verdiblanco y ha realzado el vuelo del equipo: ha pasado de ser colista de Primera RFEF a estar a tan solo cuatro puntos de la salvación. El mantener viva esas opciones pasan por vencer como locales al Tarazona, equipo que marca la permanencia con 45 puntos. Por ello, desde el club han impulsado que la afición acompañe al filial bético para llegar con opciones a la última jornada: jugarán en el Estadio de La Cartuja con entradas completamente gratuitas.

Cuándo es y a qué hora el Betis Deportivo-Tarazona

El encuentro es toda una final para los de Fragoso. El equipo se enfrenta a su rival a batir en la lucha por el objetivo y, en caso de victoria, estaría a tan solo un punto y se decidiría todo en la última jornada. En la jornada 38, el Tarazona recibirá a un Sabadell que se jugará ser líder y, por consecuente, ascender a Segunda División directamente; mientras que el Betis Deportivo visitará a un Cartagena con opciones de meterse en el PlayOff de ascenso a la categoría de plata.

Es vital conseguir los tres puntos y el factor de jugar como local será determinante. El encuentro se disputa el próximo sábado 16 de mayo a las 21:00, siendo las entradas totalmente gratuitas. Un escenario inmejorable para que los béticos y béticas lleven en volandas a su cantera para conseguir la permanencia.

De ser colista a número de PlayOff: El Betis Deportivo de Dani Fragoso

El Betis Deportivo era el candidato principal a descender a mediados de temporada. Los entrenados por Javi Medina se situaban en la última posición de la tabla a nueve puntos del descenso, con una dinámica que invitaba a pensar que era inevitable que bajase de categoría. Fue en la jornada 18 cuando Dani Fragoso, que estaba haciendo historia con el Juvenil A, tomó las riendas del equipo. Su promoción al primer filial supuso un punto de inflexión en la temporada.

Parecía que el cambio había llegado demasiado tarde, pero Fragoso dio con la fórmula para que el cuadro comenzase a fluir. Conocedor de la gran generación de futbolistas que tiene el Real Betis en escalafones inferiores, comenzó a darle protagonismo a su bloque juvenil. Emmanuel tomó los mandos de la defensa, Óscar Masqué comenzó a dominar la banda derecha, Corralejo se hizo con el centro del campo y Rubén de Sá ganó protagonismo desde la rotación.

Con Fragoso, el equipo suma 9 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Son 29 puntos en 18 jornadas, unos números dignos de equipo que lucha por entrar a Play Off de ascenso. Ahora, el sábado la afición tiene la oportunidad de animar sin coste a su futuro, a que consigan el objetivo y devolver en forma de apoyo lo que ha competido el equipo hasta este punto de la temporada.