Isco descarta su retirada y fija su próximo objetivo: "Ojalá pueda levantar un título con el Betis"

Francisco Alarcón, conocido mundialmente como Isco, ha comparecido en los medios oficiales del Betis tras su vuelta a los terrenos de juego y tras certificar la histórica clasificación a la Champions League. El habilidoso mediapunta del cuadro verdiblanco está volviendo a contar con minutos desde que reaparición el pasado 21 de abril ante el Girona.

Isco, uno de los jugadores más aclamados por la afición, ha estado toda la temporada apartado del césped a causa de su lesión en el tobillo. El malagueño fue intervenido en diciembre y ha tenido un cauteloso proceso de recuperación en buscas de evitar una recaída. Ahora, el verdiblanco está volviendo a sentirse futbolista y espera volver a rendir al nivel al que nos tenía acostumbrados.

Posible retirada: "Todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes".

Emoción tras la clasificación a Champions: "Yo me emocioné mucho, la verdad. Como todo el mundo sabe, ha sido un año complicado, mucha tensión. Fue un poco lágrimas, a parte de alegría, de liberación. De decir: Ya hemos conseguido un objetivo muy importante. La verdad es que me salió natural y creo que es un logro importante el que ha hecho el equipo esta temporada".

Cómo se consiguió el objetivo: "La verdad que al final se quedó una noche redonda. Sobre todo los béticos sabemos que siempre sufrimos más de la cuenta para conseguir el objetivo. Ese día se dio todo, desde el resultado del Levante, a nuestra victoria. Fue increíble la comunión que se hizo entre todo el equipo, la afición, el staff, el himno de la Champions sonando en La Cartuja. Fue un momento muy bonito y esperemos que sea el principio de un largo camino lleno de éxitos".

Mentalidad del equipo: "Siempre ha estado ese mensaje en la cabeza de todos. Esa ha sido la mentalidad del equipo durante este año, a pesar de haber pasado momentos difíciles, momentos brillantes, pero ahí es cuando se ve un equipo de verdad, que no se rinde, que no cae y sigue luchando hasta el final".

"Ojalá pueda conseguir un título de aquí a todos los años que me quedan como jugador del Betis"

Ambición con el Betis: "Ahora espero que este no sea nuestro techo, que no tengamos que pasar muchos años otra vez para jugar esta competición. Ojalá hagamos algo de lo que ha pasado mucho tiempo, jugar algo cotidiano de año tras año. Ojalá sentarnos en la máxima categoría del fútbol europeo y eso no hay otra manera de hacerlo que con trabajo, ladrillo a ladrillo y pensando todos en grupo y poniendo la mejor parte de cada uno".

Objetivos personales: "Yo creo que lo dije en mi presentación, que yo cuando vine aquí vine con el objetivo de intentar jugar la Champions con el Betis. Bueno, todavía no, no la he jugado, pero yo creo que ahí hay que ponerle un check. Y ahora el siguiente objetivo que me marqué era ganar un título con el club, así que ojalá pueda conseguirlo de aquí a todos los años que me quedan como jugador del Betis".

Isco Alarcón en el Betis-Girona tras anunciarse su última renovación con el equipo verdiblanco / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

La Champions y Fornals: "La Champions es especial, es la mejor competición a nivel de clubes del mundo, y gracias a su trabajo, a su talento, vas a ver lo que es sentirla en primera persona. Creo que con el talento que tiene -Fornals-, el trabajo y en los equipos que ha estado, debería haberla jugado antes, y bueno, es un premio especial para él, que encima haya sido el que marcara el gol que nos certificara matemáticamente como equipo de Champions".

Recuerdos y el círculo en el fútbol: "La vida puede ser maravillosa, como decía Andrés Montes. No quiero decir cerrar un ciclo, porque en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar. Ojalá estemos muchos años juntos jugando la Champions, pero sí, muy bonito. Eso fue hace 14 o 15 años y los que estábamos en el Málaga ahora estamos en el Betis, un poco más mayores, pero son cosas bonitas que te deja el fútbol".

Esencia del grupo que coincidió en Málaga: "La esencia es la misma, la verdad. Seguimos siendo todos muy parecidos, más maduros, con alguna cana más, pero con los mismos valores, la misma mentalidad, las mismas ganas de ganar. Y eso se ve desde fuera, que lo queremos dentro del campo, y esa es la clave para conseguir el éxito".

Recuperación de lesiones: "No quiero perder mucho tiempo en lo que ya pasó, intento mirar hacia adelante siendo positivo, con la confianza de que me voy a recuperar bien. Voy mejorando, es verdad que poquito a poco, pero no pierdo el foco ni la confianza. Son momentos que todos pasamos y nos hacen conocernos también en los momentos malos".

Mundial y compañeros pueden jugarlo: "Jugar un Mundial con tu país es de las cosas más grandes que hay. Yo creo que tenemos jugadores que se lo merecen, como Anthony, Nathan o Pablo. Ojalá tengan esa oportunidad, porque sé lo que es y la ilusión que supone. Se lo merecen después de la temporada que han hecho".

Mensaje a su yo joven: "Sobre todo que disfrutase de cada momento, cada momento es único, y que cuando vinieran mal dadas que no se rindiera, que siguiera hacia adelante. Cada proceso sirve de aprendizaje y para conocernos mejor".

Mensaje a la afición: "A los béticos, que en el futuro nadie sabe lo que puede pasar, pero entre todos tenemos que intentar que esto no sea el techo, que se convierta en algo cotidiano, de año tras año. Como capitán veo la ilusión tremenda que hay en el grupo y en el cuerpo técnico, y ojalá podamos seguir dando pasos de gigante y creciendo mucho juntos".