Alineación y horario del Barça-Betis: Pellegrini medita rotaciones tras hacer los deberes en Liga y clasificar a la Champions

El Real Betis Balompié ya tiene en su poder la quinta plaza y tiene certificada su participación en la edición de la UEFA Champions League de la próxima temporada 2026/27, por lo que en el once de Manuel Pellegrini para medirse al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou se esperan muchas rotaciones.

Cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Con los deberes hechos, lo más coherente es que Manuel Pellegrini administre minutos en este final de temporada entre los menos habituales, al que llega con cinco bajas por diferentes motivos. Ángel Ortiz, Marc Bartra y Aitor Ruibal, tras su reciente operación, serán ausencia por lesión, y Diego Llorente y Cucho Hernández tampoco irán a Barcelona por acumulación de amarillas.

Alineación del Real Betis Balompié

Isco puede estrenarse en el once junto a Lo Celso

Las jornadas finales, sin ningún aliciente clasificatorio, servirán para que Manuel Pellegrini, mostrando siempre un once competitivo, administre minutos a los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con sus selecciones y para darles cancha a aquellos que deben llegar a tono a dicho certamen, como Giovani Lo Celso que se acerca a un nivel apto para competir el puesto en la Albiceleste en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

En portería lo ha jugado prácticamente todo Álvaro Valles en los últimos tiempos y Pau López puede ser quien regrese en la visita al Camp Nou. Obviando la eliminatoria ante el Braga, el gerundense no juega en Liga desde el 22 de marzo en San Mamés.

Por delante, en la derecha no están ni Aitor ni Ángel, por lo que Héctor Bellerín será quien ocupe el carril diestro, con Valentín y Natan en el eje y Ricardo Rodríguez en el perfil zurdo de la zaga.

En el doble pivote, Álvaro Fidalgo que ha perdido protagonismo y no ha tenido minutos en los tres más recientes de campeonato, puede volver al once junto a Marc Roca, en el banquillo ante el Elche tras completar el duelo en San Sebastián.

En la zona de máquinas puede llegar el momento para que Isco Alarcón vuelva a sentirse titular, junto a Giovani Lo Celso, que caería a la derecha, y a Rodrigo Riquelme dando descanso al incombustible Ez Abde. Con Cucho sancionado, la delantera sería para Cédric Bakambu. Antony y Fornals comenzarían en el banquillo.

Horario del partido entre el Barça y el Betis

El encuentro entre el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 21:15 horas en el Camp Nou.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo azulgrana, el marcador fue tablas en el de la pasada campaña con 1-1, el Barça venció por 5-1, 5-0 y 4-0 las tres temporadas anteriores, y en 2021 venció el Betis por 0-1 con gol de Juanmi a pase de Tello.

Dónde ver por televisión el FC Barcelona-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.