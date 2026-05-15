Estos son los números por los que Carlo Ancelotti ha incluido al bético Antony en la prelista del Mundial

Antony es, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores del Real Betis Balompié. No solo del cuadro verdiblanco, sino que suma cifras a la altura de los atacantes más valorados de Europa. Hubo muchos aficionados que sembraron dudas después de la importante inversión que se realizó por el brasileño, pero en su primera temporada completa como bético, Antony ha respondido con cifras sin precedentes en su trayectoria. Su gran momento de forma ha provocado que Ancelotti haya contado con él para la prelista de Brasil de cara al Mundial.

Si bien es cierto que el 7 verdiblanco fue señalado por muchos aficionados cuando el equipo no terminaba de funcionar, la realidad es que es más fruto de la subida del nivel de exigencia de las gradas del Estadio de La Cartuja que por su rendimiento. Antony no ha estado del todo eléctrico y vertical como muchos podían esperar, todo a causa de una pubalgia que le ha impedido estar a su mejor nivel. Esto habla del futbolista que tiene Pellegrini en sus filas. A pesar de las molestias durante todo el año, el jugador ha sumado 24 participaciones de gol.

Antony, gracias a sus aportaciones, ha sumado nueve puntos para el Betis en Primera División. Un número importante, pero que queda lejos de lo que la estadística puede reflejar: sin él, el Betis pierde su activo más diferencial en ataque junto a Abde. Un jugador que aúna rendimiento y cifras por igual.

Antony supera las cifras por las que pagaron 100 millones de euros

Antony no había mostrado tal nivel de aportación anteriormente en su carrera. Cuando la expectación saltó sobre Antony fue en la temporada 2020/21, cuando el joven extremo despuntó con el Ajax en la Eridivisie por su desparpajo pegado a la línea de cal. Era un jugador muy vistoso y divertido de ver, haciéndose viral el cómo daba la vuelta sobre sí mismo al recibir el balón. Más allá de la explosión mediática que tuvo, se postuló como una verdadera promesa por su efectividad en el regate y producción ofensiva.

En su segunda temporada con los neerlandeses es cuando demuestra que no fue cosa de una temporada, sino un rendimiento continuado. Fue entonces cuando cerró sus mejores cifras, 10 goles y 9 asistencias. Tras completar 22 aportaciones de gol en 33 encuentros, despertó el interés de decenas de clubes. Finalmente, fue el Manchester United quien se hizo con sus servicios a cambio de 100 millones de euros.

Antony en el encuentro del Real Betis ante el Elche en el Estadio de La Cartuja / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En Manchester no encajó. El nacido en Sao Paulo estuvo dos temporadas en las que no anotó más de cinco goles en la Premier League. Estuvo muy astuto Fajardo en interesarse por Antony. Ni el club estaba contento él, ni él estaba contento con el club. Una relación muy quemada por el peso de su traspaso. Desde la dirección deportiva del Betis eran conscientes de que era una situación dada más por el contexto que por la calidad del extremo.

El interés de todas las partes porque la operación se cerrase facilitó todo. La historia es la que ya conocemos: la semblanza entre Antony y la afición verdiblanca fue total. Él contestó con rendimiento y pasión por defender al Betis en el campo. Hablamos de un futbolista que está destinado a marcar una época en la historia verdiblanca -si no es que la ha marcado ya-. Para muchos, a pesar de que apenas suma 70 partidos, ya entra dentro del grupo de mejores jugadores de la historia del Real Betis Balompié.

Cucho, Abde y Antony: Un tridente de 64 goles

La histórica clasificación a Champions League del Betis no se puede entender sin el ataque del cuadro de Manuel Pellegrini. Ha sido una gran temporada la de los atacantes verdiblancos. En su segunda temporada como tridente, han explotado en cifras y rendimiento, siendo uno de los más letales de Europa. Entre el Cucho -15 goles y 3 asistencias-, Abde -14 goles y 10 asistencias- y Antony -14 goles y 10 asistencias- han sumado un total de 64 participaciones de gol.

Todo apunta a que en el próximo mercado estival llegarán ofertas por los tres. Puede que, ante la clasificación en Champions, el Betis pueda estirar las cuentas y convencer a los jugadores a quedarse para continuar con un proyecto ambicioso, estable y de mucha calidad. Aun así, parece que por Heliópolis se atisba una gran venta.