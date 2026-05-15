Marko Soldo, centrocampista del Dinamo Zagreb, en el radar del Betis para este verano

El Real Betis Balompié ya peina el mercado de fichajes tras conseguir la pronta clasificación a la UEFA Champions League al asegurar el quinto lugar en LaLiga. Uno de los jugadores que están en la rampa de salida es Sergi Altimira, por quien ya ha mostrado un claro interés el RB Leipzig. En ese sentido, en un verano en el que se esperan movimientos en casi todas las demarcaciones, caras nuevas en el mediocentro estarán aseguradas.

Con dicha situación por delante, uno de los centrocampistas que se encuentran entre los intereses del club verdiblanco, según ha podido saber El Correo de Andalucía, es Marko Soldo, joven pivote croata de 22 años nacido en Ljubuški y perteneciente al Dinamo Zagreb, con quien tiene vinculación hasta 2029.

Internacional sub 21 con Croacia y con doble vínculo balcánico por su origen bosnio-croata, Soldo encaja en ese tipo de operación que el Betis ya hizo en su día a la hora de firmar a Sergi Altimira, encontrando en el centrocampista juventud para rejuvenecer la plantilla, recorrido, plusvalía futura y un precio aún razonable con varios equipos ya siguiéndole el rastro.

La progresión de Marko Soldo en Croacia Evolución por temporadas en liga: partidos, goles y asistencias. Temporada Club PJ Goles Asist. Peso ofensivo 2022/23 Sibenik 15 0 1 1 2023/24 Gorica 34 3 1 4 2024/25 Osijek 35 6 4 10 2025/26 Dinamo Zagreb 21 3 1 4 PJ: partidos jugados. El peso ofensivo suma goles y asistencias. Datos de liga.

Cuál es el precio de salida de Marko Soldo, equipos interesados y ofertas realizadas

La trayectoria de Marko Soldo comenzó en el NK Siroki Brijeg de Bosnia hasta que fue reclutado por el Dinamo Zagreb, pasando por laas categorías inferiores y saliendo cedido al HNK SIbenik y al HNK Gorica, todo ello antes de consolidarse en el Osijek. Allí firmó su gran temporada: 43 partidos, ocho goles y cuatro asistencias en todas las competiciones, unos números llamativos para un mediocentro y que llevaron al Dinamo a recomprarlo por un millón de euros tras haberlo traspasado al Osijek por 400.000 euros un año atrás.

Ahora, su cotización en mercado es de 1,3 millones según Transfermarkt. Según ha conocido El Correo de Andalucía, por el entorno del jugador, tiene una oferta del Sigma Olomuc de República Checa de 2 millones de euros. Al igual que los checos han movido ficha por el pivote del Zagreb, también Venezia y Hull City, junto al Betis, se han interesado por los servicios del jugador, capacitado para dar el salto a una liga superior y conformar ese valioso fondo de armario del que tendrá que tirar Manuel Pellegrini en una temporada que se avecina larga e intensa con tres competiciones y con la disputa de la Champions League.

Marko Soldo, en un partido con el Dinamo Zagreb esta temporada / Instagram Marko Soldo

Por el momento, más allá del interés, los verdiblancos no han movido ficha por Marko Soldo, al que sí que han visto en directo recientemente en un Dinamo Zagreb-Hajduk, derbi croata, tras ya haberse enfrentado a él en el duelo de Europa League del pasado 11 de diciembre en la capital de Croacia en el duelo que ganó el Betis por 1-3 y en el que Soldo disputó el encuentro entero. Marko Soldo, en el curso 2025/26, acumula 944 minutos en 31 encuentros oficiales en los que ha logrado tres tantos y ha repartido una asistencia en 21 partidos de Liga, cuatro de Copa y 6 de Europa League.

De este Dinamo Zagreb, no sólo el pivote bosnio-croata está en las quinielas de varios equipos, con un seguimiento amplio también a Dion Beljo, delantero y máximo goleador del Dinamo que ha cuajado una campaña excelente y que cuenta con acercamientos desde la Serie A. El ariete formado en el Osijek ya tuvo una experiencia fuera de Croacia, pero no cuajó en el Augsburgo, salió cedido al SK Rapid de Austria y en su vuelta al país natal ha tirado la puerta abajo y se perfila como la gran venta del conjunto Plavi en este verano, por el que esperan recaudar entre 15 y 20 millones.