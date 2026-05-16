Manuel Pellegrini tiene claro cómo afrontar la Champions con el Betis: "Hay que ver las aspiraciones de acuerdo a la realidad, conversar sobre ello y planificar en base a ello"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en la previa del duelo liguero contra el Fútbol Club Barcelona de este domingo en el Camp Nou. El conjunto verdiblanco viajará con seis ausencias, cuatro por lesiones y dos por las sanciones de Cucho y Llorente por amarillas.

Qué partido espera en el Camp Nou: "Así es, llegamos con objetivos cumplidos los dos, eso no significa que no sea un buen partido, los dos buscamos jugar al fútbol, ser creativo, el Barça da espectáculo dentro del campo y querrá terminar bien ante su gente. Nosotros alcanzamos con dos semanas de antelación un gran logro".

Portería y continuidad de Adrián: "Tanto Adrián, como Pau como Valles han cumplido con una buena temporada. Los dos primeros acabaron con un mal partido pero llegaron hasta cuartos en sus competiciones. Ellos han sido una parte importante. Del futuro ya hablaremos".

Punto competitivo para no bajar listón: "Es más difícil cuando el logro ya está conseguido, porque se quiera o no la tensión baja. Pero un exceso de tensión también te hace cometer errores. Todos los deportistas siempre quieren ganar y siempre va a entregar el cien por cien".

Cómo valora el éxito: "Lo valoro como un gran éxito. Me alegro mucho por la plantilla porque esto lo sacó adelante todo el grupo, las tres competiciones adelante. La derrota en Europa fue dolorosa y el grupo entendió, y fue lo importante, que llegamos hasta ahí, podríamos haber llegado a la final y ganar un título e ir a Champions, pero por razones futbolísticas no se pudo. El rendimiento en la Liga fue cuestionado pero siempre mantuvimos el quinto puesto. Lograr dos fechas antes la Champions, un objetivo que parecía lejano, es para levantarse una estatua".

Continuidad de Pellegrini: "Tengo contrato un año más, del futuro hablaremos del momento adecuado. Hay que terminar haciendo bien las cosas. De nombres y otras cosas ya se hablarán en el momento oportuno".

Bajas y Altimira: "Altimira no llega al partido, Aitor fue operado de menisco, hay que añadir a Cucho y Llorente que están con acumulación de amarillas... seguramente sumemos a alguien del filial".

Reunión de Altimira con el Leipzig: "Lo que hagan los jugadores en su vida privada no le corresponde a los técnicos decir lo que tienen o no que hacer. Esa reunión igual estaba planificada de antes, los jugadores cuando llega el final de temporada hablan con sus representantes y ven diferentes opciones. Sergi llegó sin jugar ni en Primera ni en Segunda, ha demostrado su capacidad y ha sido un aporte para nosotros jugando casi 100 partidos. Cualquier jugador tiene derecho a buscar lo mejor para su futuro económico y deportivo y analizarlo con su representante".

Próximo objetivo: "No me planto objetivos antes de realizar las cosas, hemos podido clasificar los seis años a Europa que es algo muy importante para el desarrollo del club. Trato de exigirme y hay que ver qué posibilidades se tienen, lo importante es estar convencido de lo que uno hace y ojalá tengamos una gran Champions y no dejar LaLiga de lado por Europa, manteniéndonos vigentes en las tres competiciones".

Cómo se afronta la Champions: "Por suerte he tenido la oportunidad de participar ocho o nueve veces, están los mejores de Europa, después cuando uno está por más que vea que son más fuertes los rivales a nadie le gusta perder. Tendremos que hacer un plantel lo más fuerte posible para las exigencias que vamos a tener, no sólo por Champions, también por Liga y volver a clasificar el año que viene. Hay que tener claras las aspiraciones de acuerdo a una realidad, conversar sobre ella y planificar sobre ella".