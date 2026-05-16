Manuel Pellegrini prepara el Barça-Betis en el Camp Nou con seis bajas

El Real Betis Balompié se ha ejercitado este sábado en la previa del duelo liguero contra el Fútbol Club Barcelona. Los de Manuel Pellegrini, ya con la clasificación a Champions League asegurada, viajarán el mismo domingo, día del partido, a la capital catalana.

Con cuatro bajas han saltado los verdiblancos a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Marc Bartra y Ángel Ortiz ya llevan unas semanas sin estar con el grupo, Aitor Ruibal, recién operado, también se cae para lo poco que resta de temporada, y Sergi Altimira, con un golpe, tampoco irá al Camp Nou. Cucho Hernández y Diego Llorente, por acumulación de amarillas, tampoco podrán ser de la partida.

Un once con muchas novedades

Isco Alarcón podría regresar incluso al once titular del Betis en este tramo final de temporada, ya sin objetivos clasificatorios, en el que Manuel Pellegrini aprovechará para repartir minutos sin renunciar a un equipo competitivo. El técnico también podría dar continuidad a jugadores que aspiran a llegar en buenas condiciones al Mundial 2026, como Giovani Lo Celso, cada vez más cerca de su mejor versión para pelear por un sitio con Argentina.

En la portería, Pau López apunta a tener una oportunidad en el Camp Nou tras varias semanas sin jugar en Liga, mientras que la defensa estaría condicionada por las ausencias de Aitor Ruibal y Ángel Ortiz. Bellerín ocuparía el lateral derecho, con Valentín Gómez y Natan como centrales y Ricardo Rodríguez en el costado izquierdo.

En el centro del campo, Álvaro Fidalgo podría volver al equipo tras perder protagonismo en las últimas jornadas, formando pareja con Marc Roca. Por delante, Isco actuaría en la mediapunta, acompañado por Lo Celso, desplazado a la derecha, y Rodrigo Riquelme en la izquierda para dar descanso a Ez Abde.

Con el Cucho Hernández sancionado, Cédric Bakambu sería la referencia ofensiva, mientras que Antony y Fornals esperarían su oportunidad desde el banquillo.

Manuel Pellegrini no contó con ningún canterano este sábado puesto que por la tarde se jugará en La Cartuja el choque liguero de la penúltima jornada de Primera RFEF entre el Betis Deportivo y la Sociedad Deportiva Tarazona.